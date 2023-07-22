Мужчина, которому давали 9 месяцев жизни, прожил еще 45 лет после переезда на остров "голубой зоны"

Мужчине удалось "обмануть смерть", перебравшись на остров "голубой зоны" после того, как ему сказали, что ему осталось жить всего девять месяцев.

Об этом пишет ladbible.com.

Это было еще в 1976 году, когда Стаматису Морайтису сообщили ужасную новость о том, что у него диагностировали рак легких.

После этого мужчина решил покинуть США, где начал свою жизнь, и вернуться на свой родной остров Икария в Греции. Там он планировал "начать пить вино и ждать дня смерти".

Остров Икария / Фото: Getty Images

Но после того, как он вернулся на Икарию, Стаматис обнаружил, что с каждым месяцем он действительно начинает чувствовать себя лучше. Потом, наконец, зловещая отметка девяти месяцев исчезла и Морайтис прожил еще 45 лет.

Мужчина умер в 2013 году в возрасте 98 лет, хотя он утверждал, что ему 102 года.

Говоря с BBC о секрете своего долголетия, он пошутил: "Я не врач, но думаю, что вино помогло".

Стаматис Морайтис / Фото: BBC

Удивительно, но остров Икария также называют "островом, где люди забывают умирать". На самом деле, это так называемая "голубая зона" — район с чрезвычайно высокой продолжительностью жизни. Как правило, в голубой зоне люди живут в среднем на десять лет дольше, чем в других частях Западной Европы.

Что касается Стаматиса, то он объяснил свое долголетие потреблением продуктов местного производства, в том числе вина, а также жизнью без стресса. Он даже отказывался употреблять слишком коммерческое вино из-за добавок, которые в него добавляли. Он брал с собой свое собственное, куда бы он ни шел.

Одна из теорий, почему люди, живущие в "голубых зонах", живут так долго, заключается в том, что производимая в этих районах пища совпадает с той, которую рекомендуют врачи для здорового питания.

Так называемая "средиземноморская диета" имеет правильные пропорции овощей, белков и полезных жиров, а также низкое содержание сахара.

Напомним, мужчина ошеломил похудением на 148 кг и пожаловался на новую проблему. Также он показал свои фото "до" и "после".

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