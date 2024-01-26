Мужчина, которому в детстве брат выстрелил в лицо, прожил с пулей в голове 94 года — фото

Он потерял слух на правое ухо и почти ослеп на правый глаз.

Для большинства людей выстрел в лицо из винтовки 22 калибра был бы смертным приговором. Но не для Уильяма Пейса, которому в 1917 году было восемь лет, когда его старший брат Марвин случайно выстрелел у него во время игры в "палку" на их семейной ферме в Техасе.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннесса.

Ни один из братьев не знал, что винтовка заряжена. В результате несчастного случая у Вильяма осталось изуродованное лицо, а также полная потеря слуха на правое ухо и почти слепота на правый глаз.

Несмотря на эти травмы, Уильям прожил еще 94 года 175 дней – рекорд продолжительности жизни с пулей в голове – прежде, чем он умер 23 апреля в 2012 году в возрасте 103 лет.

Уильям Пейс / Фото: guinnessworldrecords.com

Уильям был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2006-м, и рентгеновские снимки подтвердили, что пуля застряла и осталась в затылке.

По словам сына Уильяма Терона, пулю так и не вытащили, поскольку врачи боялись, что он не переживет операцию.

"В течение всего времени он не чувствовал боли. Он не потерял сознание. Они решили, что ничего не могут для него сделать, потому что пуля была очень близка к мозгу", — рассказал Терон в интервью Times Record News в Уичито-Фолс в 2009 году.

Уильям не разрешил своим недостаткам определять или мешать его жизни. В детстве он любил играть в бейсбол, затем несколько лет учился в колледже, прежде чем врач рекомендовал ему покинуть учебу, чтобы сберечь здоровый глаз. Уильям пошел по стопам отца и стал фермером, а через годы работал смотрителем кладбища.

Уильям Пейс / Фото: guinnessworldrecords.com

Он прожил 71 год в браке со своей женой Онетией, с которой путешествовал по миру, посещая такие страны, как Танзания, Египет, Австралия и другие. У пары остались двое сыновей, а также несколько внуков и правнуков.

В 2010 году журнал The Modesto Bee спросил Уильяма, что удивило его больше чем за 100 лет жизни. Он ответил: "Улучшение в жизни. Когда я родился, не было ни тракторов, ни доильных машин".

Такие технологические достижения сыграли немаловажную роль в сохранении зрения первоначального обладателя этого рекорда Сатору Фушики (Япония). В левый глаз Сатору случайно попала пуля из пневматического пистолета в 1943 году, когда ему было 13. Из-за травмы его госпитализировали на месяц, в результате чего его глаз навсегда ослеп.

Рентген черепа Сатору, сделанный в 2001 году / Фото: guinnessworldrecords.com

Врач посоветовал Сатору удалить глаз, поскольку гранула была сделана из свинца и могла вызвать отравление, ведущее к слепоте на другой глаз. Однако Сатору не решался пройти процедуру, поэтому отправился в другую больницу в поисках альтернативного лечения.

После встречи со специалистом-офтальмологом Сатору предложили новое, революционное лекарство под названием пенициллин.

"К счастью, пенициллин, который начали использовать в 1948 году по всему миру, спас меня, не отрывая глазного яблока", — сказал Сатору, подавая заявку на рекорд в 2001 году, когда пуля была в его голове в течение 58 лет.

Через два года после того, как Сатору был присвоен рекорд, его побил болгарин по имени Кольо Колев, случайно выстреливший себе из пистолета за правое ухо в июле в 1942 году в возрасте 17 лет в своем родном селе Димитрево.

Кольо Колев / Фото: guinnessworldrecords.com

Рентгеновские снимки, сделанные 5 июля в 2003 году, показали, что пуля застряла в черепной основе его черепа на 61 год.

Напомним, студент в течение 4 дней не знал о пуле в мозгу. Он думал, что в голову попал камень.

Читайте также: