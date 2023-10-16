Мужчина, который 11 лет изменяет жене, рассекретил 7 признаков неверности

Мужчина, изменявший своей жене более 10 лет, предупредил женщин о семи сигналах, на которые следует обратить внимание, чтобы определить, есть ли у мужчины роман.

40-летний британец, решивший скрыть свою личность под псевдонимом Dark Horse, раскрыл тревожные сигналы во время интервью The Sun.

Отец троих детей поделился, что его жена ничего не знает о его внебрачных связях, но признает, что есть очевидные модели поведения, которые она могла бы заметить, "если бы она захотела".

"Часто случайно, и если вы не настоящий профессионал по этому делу, есть вероятность, что кто-нибудь, кто обманул, оставит за собой след из хлебных крошек", — предупредил опытный бабник.

Вот на что следует обратить внимание на мнение предателя:

Следите за технологическим следом

Во-первых, Dark Horse утверждает, что изменщик оставит "технический след", поскольку, скорее всего, он переписывается с другой женщиной через телефон или ноутбук.

Он отметил, что даже не нужно просматривать электронную почту или текстовые сообщения, утверждая, что партнер "внезапно станет отбирать свой телефон или компьютер", если там хранятся какие-либо компрометирующие доказательства.

Вдруг он стал трудоголиком

Во-вторых, Dark Horse считает, что женщинам следует быть подозрительными, если их мужчина вдруг приклеится к своим устройствам под видом "рабочего проекта".

"Важно учитывать более широкий контекст: существует ли действительно важный проект в работе? Изменил ли он недавно работу или роль? Хотя важно не делать поспешные выводы, наблюдение закономерностей и поиск несоответствий могут дать ценную информацию", — отметил он.

Снижение полового влечения без объяснения причин

Еще одним признаком, который приводит к серьезной тревоге, является снижение влечения мужчины к сексу.

"Однако стоит отметить, что на близость могут влиять многие факторы, в частности стресс, проблемы со здоровьем или депрессия", — сказал он, добавив, что только знак не обязательно означает, что мужчина изменяет. "Но когда эти изменения в интимных отношениях сопровождаются другими подозрительными признаками, они могут быть более зловещими".

Забывает важные даты

Бабник признался, что "забывание важных дат, таких как день рождения или годовщина" — это еще один красный сигнал, который, возможно, отдаляет его от вас к кому-то другому.

Следите за деньгами

Еще один подозрительный признак касается финансов: Dark Horse утверждает, что доказательства романа часто можно найти в банковских выписках.

"Финансы в отношениях могут быть сложными, и иногда эти обвинения могут быть связаны с сюрпризами или личными поблажками", — заявил он. Однако постоянные необычные расходы могут быть тревожным сигналом.

Не может рассказать одну историю

Dark Horse советует осторожным женщинам опасаться белой лжи и несоответствий в любых историях своего партнера.

"Если вы заметили, что он вовсю пытается сохранить сюжетную линию, часто меняет детали истории или начинает защищаться, когда сталкивается с несоответствиями, возможно, скрывается нечто большее", — признал он.

Печальное положение дел

В конце концов, Dark Horse советует женщинам быть осторожными, если их мужчина внезапно извиняется за все и вся. Он говорит, что это верный признак того, что мужчина изменил, и чувствует раскаяние в своем поведении.

"Он может стать чрезвычайно внимательным, осыпая вас подарками, комплиментами или любовью ни с того ни с сего. Эта сверхкомпенсация может быть попыткой облегчить личную вину или отвлечь вас от любых подозрений, которые могут возникнуть у вас", — отметил мужчина.

Напомним, девушка увидела по телевизору измену бойфренда во время их круиза. Они вместе проводили отпуск.

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