Мужчина, который 8 лет строил Эйфелеву башню из спичек, наконец установил рекорд после скандала

Мужчина, который за последние восемь лет строил огромную копию Эйфелевой башни из более чем 700 000 спичек, наконец попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом пишет Metro.

47-летний француз был расстроен, когда ему сказали, что его ошеломляющая 7,19-метровая модель знакового памятника Парижа не получит места в учебниках истории как самое высокое в мире сооружение, сделанное из спичек.

Заявку Ричарда Плауда отклонили, заявив, что она недействительна из-за типа спичек, которые он использовал для создания своего шедевра.

Плауд использовал короткий путь. Вместо того чтобы отдельно удалять кусочки серы из каждой спички и вместо того, чтобы делать себе еще больше работы, он решил связаться с производителем спичек. Он заключил соглашение и в результате получил тысячи спичек без серы для своего парижского проекта, но судьи сказали ему, что только "коммерчески доступные" спички подходят для этой категории.

Французу сказали, что головки спичек нужно было самостоятельно очистить, если бы он хотел, чтобы его попытка имела шанс на успех.

Скульптор-любитель, очевидно, был очень взбешен этим решением и обратился в социальные сети, чтобы выразить свое разочарование.

Он утверждал, что Книга рекордов Гиннеса вынесла свой вердикт, даже не увидев Эйфелеву башню лично. В своем сообщении в Instagram он сказал, что это "достаточно странно и не совсем честная игра".

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Плауд возмутился: "Больше всего ранит то, что они не признают работу, которую я вложил, время, которое потратил, умственную энергию – потому что я могу вам сказать, что это было нелегко. Большое разочарование и непонимание. Скажите мне, как 706 900 стержней, воткнутых один за другим, не являются спичками??!! И они слишком обрезаны до неузнаваемости??!!".

В ответ представители Книги рекордов Гиннеса признали, что, возможно, были "немного жесткими" в своих решениях, и пообещали связаться с работником совета, чтобы уладить проблему.

Директор централизованной службы документации Марк МакКинли впоследствии сообщил, что Плауд теперь признан мировым рекордсменом и извинился за путаницу.

Фото: Richard Plaud/Facebook

Он сказал: "Мы очень гордимся тем, что максимально тщательно проверяем доказательства, потому что наши правила и требования к доказательствам уравнивают правила игры для всех и везде, кто хочет попытаться установить рекорд. Однако, узнав больше о методах, используемых сообществом производителей спичечных моделей, и после второго анализа этого достижения по сравнению с аналогичными рекордами, которые мы присудили, кажется, что мы действовали жестко в применении наших правил, поэтому мы очень рады наградить Ричарда титулом Книги рекордов Гиннеса, и мы исправили некоторые несоответствия в наших правилах, которые теперь позволяют обрезать спички и придавать им форму по своему усмотрению. Мы сожалеем о том горе, которое причинили. Это должно было стать моментом празднования для Ричарда. Я надеюсь, что он примет наши запоздалые поздравления от имени всех в GWR с его ошеломляющим сооружением — и его новым рекордом Гиннеса".

Со своей стороны, Ричард также поделился новостью на странице в Instagram и поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, мужчина проехал на велосипеде девять стран в день и побил мировой рекорд. Он рассказал о своем маршруте.

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