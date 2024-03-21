Мужчина, который не может дышать, установил рекорд по самой длинной жизни с аппаратом ИВЛ (фото)

Ему было всего 17 лет, когда он полностью потерял возможность пользоваться конечностями и самостоятельно дышать.

Жизнь польского подростка кардинально изменилась в 17 лет, когда он нуждался в постоянном использовании аппарата искусственной вентиляции легких, чтобы оставаться живым. С тех пор прошло 30 лет и 314 дней, и Януш Свитай стал рекордсменом по продолжительности жизни с ИВЛ.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннесса.

Несмотря на то, что Януш прикован к колесному креслу и испытывает трудности с дыханием, он пытается жить полной жизнью – путешествует, посещает спортивные игры, любит пробовать новые виды деятельности и сейчас учится на четвертом курсе аспирантуры по специальности когнитивно-поведенческая терапия.

Преодолев тяжелую депрессию и желание покончить с жизнью, Януш использует свое образование для оказания профессиональной помощи нуждающимся и надеется, что его история вдохновит других людей, борющихся с подобными ситуациями.

Инвалидность Януша является следствием ДТП, в которое он попал за две недели до своего 18-летия в 1993 году. После столкновения с задней частью резко тормозившего грузовика Януш вылетел из мотоцикла и ударился головой о грузовик с такой силой, что его спинной мозг был раздавлен.

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Следующие шесть лет он провел в отделении интенсивной терапии, прежде чем наконец вернулся домой, где ему установили аппарат искусственной вентиляции легких.

"Тогда я не видел для себя дальнейших перспектив", – вспомнил мужчина. "У меня осталось много несбывшихся юношеских мечтаний".

Януш впал в глубокую депрессию на несколько лет, а в 2007-м, в возрасте 32 лет, подал прошение о прекращении лечения, что повлекло общенациональную дискуссию в Польше о легализации эвтаназии.

Благодаря вниманию СМИ, Януш начал получать помощь от благотворителей и доброжелательных доноров.

Януш Свитай / Фото: guinnessworldrecords.com

В дополнение к хирургической имплантации баклофенового насоса, облегчившего его "болезненное спастическое напряжение", Януш получил персонального опекуна, более подходящие условия проживания, компьютерную мышку с оральным управлением и специализированное колесное кресло, оборудованное портативным аппаратом искусственной вентиляции.

Мышка с оральным управлением была чрезвычайно полезна Янушу, которому раньше было невероятно трудно пользоваться компьютером. Вернувшись домой из больницы в 1999 году, он научился управлять курсором компьютера с помощью карандаша с резинкой, который держал во рту, нажимая на цифровые клавиши клавиатуры для перемещения курсора.

Используя этот метод, он написал автобиографию под названием "12 дыханий в минуту", которую он описывает как "запись драматической борьбы за жизнь, здоровье и достоинство человека".

В то время как мышка с ротовым управлением дала Янушу большую свободу для самовыражения, именно новое колесное кресло и портативный аппарат ИВЛ вернули ему физическую свободу, которой он был лишен.

Януш Свитай / Фото: guinnessworldrecords.com

В сопровождении опекуна Януш снова смог исследовать свою страну как в подростковом возрасте. Он посетил несколько городов, в частности Краков и Гданск, поднялся на вершину Каспрова Верха, поехал на побережье, чтобы увидеть Балтийское море, и даже уехал за границу в Австрию, чтобы встретиться с другом, с которым познакомился в Интернете.

Кроме обучения в аспирантуре, Януш работает фандрейзером и аналитиком интернет-рынка в Фонде Анны Дымной Despite Everything.

Размышляя о своем пути к этому моменту, он сказал: "За 30 лет на аппарате искусственной вентиляции легких я добился огромного успеха в жизни, познакомился с исключительными людьми и создал незабываемые воспоминания. Я очень надеюсь, что моя история вдохновит тех, кто борется с похожей жизненной ситуацией, и даст им надежду".

Напомним, недавно умер мужчина, который более 70 лет жил в аппарате "железное легкое". Он жил в аппарате искусственного дыхания после того, как заболел полиомиелитом в 1952 году. Причиной смерти стал коронавирус.

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