Мужчина, который не спал 264 часа, годами страдал от тяжелых последствий — фото

Рэнди Гарднер / © Getty Images

Американец Рэнди Гарднер вошел в историю после того, как в 1964 году установил рекорд по самому длинному бодрствованию — 264 часа.

Однако спустя десятилетие он признался, что этот эксперимент имел серьезные последствия для его здоровья, передает Unilad.

В декабре в 1963 году 17-летнему Рэнди Гарднеру и его друзьям Брюсу Макалистеру и Джо Марчиано нужно было придумать идею для проекта на научную выставку, и, посовещавшись, они остановились на поистине амбициозном замысле: они хотели побить мировой рекорд с бодрствования.

В то время рекорд принадлежал радио-диджею из Гонолулу, Гавайи, которому удалось бодрствовать аж 260 часов.

Рэнди, называвший себя научным фанатом, был решительно настроен оставить свой след на 10-й ежегодной научной ярмарке Большой Сан-Диего. Он считал, что сможет пойти еще дальше и побить рекорд.

Их целью было выяснить, что происходит с мозгом, когда мы не спим — хотя изначально план преследовал несколько иную цель.

«Мы были идиотами, знаете ли, молодыми идиотами», — вспоминал Брюс Макалистер в интервью BBC. Первая версия заключалась в том, чтобы исследовать влияние бессонницы на паранормальные способности. Мы поняли, что это невозможно, и решили изучить влияние недосыпания на когнитивные способности и результаты на баскетбольной площадке. Все, что только могли придумать».

Кто такой Рэнди Гарднер и почему он не спал семь дней

Кто именно должен был пройти это испытание, решил подброс монеты, и Гарднер проиграл. Или выиграл – в зависимости от того, как на это посмотреть.

Когда новость об эксперименте распространилась, известный исследователь сна из Стэнфорда доктор Уильям С. Демент приехал в Сан-Диего, чтобы своими глазами наблюдать за этой попыткой.

Рэнди Гарднер и Уильям С. Демент / © Getty Images

В течение всего эксперимента состояние здоровья Рэнди также контролировал лейтенант-командир Джон Дж. Росс.

Понятно, что родители Рэнди были напуганы. «Они очень беспокоились, что это может быть чем-то, что действительно повредит ему», — сказал доктор Демент в интервью BBC. «Ведь вопрос о том, умрешь ли, если бодрствовать достаточно долго, все еще оставался нерешенным».

Не секрет, что недосыпание имеет ужасные последствия для организма, в частности, проблемы с памятью, риск сердечных заболеваний, нарушение равновесия и высокое кровяное давление.

Гарднер уверенно начал первые два дня, держась подальше от кровати и стараясь как можно больше стоять на ногах, но ситуация быстро пошла к худшему.

По сообщениям NPR, на третий день Рэнди «очень тошнило».

Что происходит с мозгом, когда он недосыпает

Вскоре появлялись перепады настроения, проблемы с концентрацией, потеря кратковременной памяти, паранойя и галлюцинации.

«Он был в замечательной физической форме, так что мы всегда могли развеселить его игрой в баскетбол, боулингом или чем-то подобным. Но только он закрывал глаза, как сразу засыпал», — рассказал доктор Демент.

Интересно, что позже сканирование мозга обнаружило нечто удивительное: мозг Рэнди, по сути, все время дремал.

Различные части мозга поочередно спали, в то время как другие оставались в состоянии бодрости и активности. Во время игры в баскетбол аналитические части его мозга, казалось, дремали, а когда он решал математические задачи, часть, ответственная за быстрые реакции, будто выключалась.

Рекорд Рэнди Гарднера

В 2 часа ночи 8 января в 1964 году Рэнди официально побил рекорд. Он бодрствовал 11 дней подряд, 264 часа, что стало новым рекордом Гиннеса.

В тот последний день Рэнди признался, что «был очень раздражительным», вспоминая, как резко отвечал журналистам, которые постоянно задавали ему одни и те же вопросы.

Рэнди Гарднер и его друзья Брюс Макалистер и Джо Марчиано / © Getty Images

После завершения эксперимента Рэнди доставили в ближайший военно-морской госпиталь, где врачи подключили его к аппарату электроэнцефалографии, чтобы наблюдать за работой его мозга.

С медицинской точки зрения он был совершенно здоров.

К счастью, наконец, он уснул.

Он рассказал NPR: «Я спал чуть больше 14 часов. Помню, когда проснулся, я был разбит, но не больше, чем обычный человек».

Удивительно, но его цикл сна просто вернулся в норму. Ему совсем не понадобился дополнительный сон.

И после всего этого Рэнди, Брюс и Джо получили первое место на Научной выставке в Сан-Диего, так что, возможно, это все-таки того стоило. А может, и нет, ведь на этом история не заканчивается.

Рэнди Гарднер испытал долгосрочные последствия от лишения сна

Спустя десятилетие Рэнди признается, что этот эксперимент вернулся к нему в жесточайшей форме.

Приблизительно в 1997 году, по его словам, он полностью потерял способность спать. Он лежал в постели пять-шесть часов, спал, может быть, 15 минут, а потом снова просыпался.

Он описывал себя как «неисправимый неудачник».

«Со мной было невыносимо общаться. Меня все раздражало. Это было продолжением того, что я сделал 50 лет назад», — сказал он.

Рэнди описал свою бессонницу как своеобразную кармическую расплату за научный эксперимент, который он провел шесть десятилетий назад. И хотя точная причина его бессонницы остается непонятной, это напоминание о том, что вмешательство в свой сон может иметь серьезные последствия.

В результате их эксперимента «Книга рекордов Гиннесса» фактически прекратила принимать новые заявки на рекорд по лишению сна, ссылаясь на соображения безопасности. Последний официальный рекорд составлял 18 дней и 21 час. Никому не рекомендуется пытаться его побить.

Напомним, мужчина не спал 8 дней и попал в психушку.

