Мужчина, который в 15 лет был бездомным и спал на лестнице, рассказал, как стал миллионером - фото

Мужчина, покинувший школу в детстве и вынужденный спать на лестничной клетке, рассказал, как стал миллионером.

Об этом пишет Mirror.

Саймон Сквибб стал бездомным в возрасте 15 лет и не знал, что его ждет в будущем, но теперь он мультимиллионер и объяснил, как он все изменил. 49-летний мужчина сделал себя сам, начав свой первый бизнес со своей садовой фирмой, зарабатывающей мега деньги каждый год.

Теперь он инвестировал более чем в 70 компаний, проведя два десятилетия в Гонконге, где родилась его компания Fluid. В 2015 году Саймон продал фирму глобальному бухгалтерскому гиганту Price Waterhouse Coopers за невероятную сумму, завершив свою полную трансформацию жизни. Теперь он управляет HelpBnk, сетевым приложением, где основатели стартапов могут обмениваться советами.

Саймон Сквибб / Фото: instagram.com/simonsquibb

Предприниматель также делится бизнес-советами в социальных сетях, где говорит, что если он смог изменить свою жизнь, то надежда есть у всех. Недавно он купил заброшенный четырехэтажный лестничный пролет, похожий на тот, где он жил раньше. Саймон планирует превратить его в бесплатное офисное помещение для стартапов.

Саймон Сквибб / Фото: instagram.com/simonsquibb

Он сказал: "Это просто захватило мое воображение. Я думал о своем первом бизнесе, садовой компании, когда я спал на лестничной клетке, когда мне было 15 лет, и я был бездомным. Я подумал, что это верх безумия, когда лестница сейчас продается. Мы сделаем это нашим офисом, где мы можем встречаться с людьми, и они могут рассказывать нам свои мечты".

Саймон Сквибб / Фото: instagram.com/simonsquibb

Миссия Саймона состоит в том, чтобы помочь 10 миллионам людей начать свой бизнес и исправить систему образования.

Напомним, мужчина рассказал, как отомстил любовнику соседки за их громкий секс. Теперь он спокойно наслаждается сновидениями.

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