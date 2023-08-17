Мужчина купил 15 лотерейных билетов и сорвал 15 джекпотов: на какую сумму он разбогател

Выигрыш обеспечит ему и жене безбедную старость.
В США житель Аккокика, штат Мэриленд, купил 15 одинаковых лотерейных билетов на один и тот же розыгрыш и выиграл 15 призов.
Об этом пишет upi.com.
Каждый билет принес 65-летнему мужчине по 50 000 долларов. В результате он разбогател на 750 000 долларов.
Счастливчик сказал представителям лотереи, что в прошлом он выигрывал меньшие джекпоты в Pick 4 и других играх, но его джекпот в Pick 5 на сегодняшний день является самым большим.
Победитель, работавший в течение 20 лет федеральным служащим, сказал, что приз позволит ему и его жене выйти на пенсию с комфортом.
Напомним, женщина расплакалась, увидев счет за ужин по случаю годовщины брака. Пара поженилась 50 лет назад.
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