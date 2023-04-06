Мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз: на какую сумму он разбогател

Каждый из билетов принес американцу по 5000 долларов.

Мужчина из Вирджинии приобрел 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл все 20 раз.

Об этом пишет upi.com.

Фекро Хирпо играл комбинацией чисел 2-5-2-7. Каждый из билетов счастливчика принес ему по 5000 долларов. В общей сложности игрок получил приз в размере 100 000 долларов.

Фото: upi.com

Мужчина поделился, что обычно он не покупает большое количество одинаковых билетов. Впрочем, тогда у него было "сильное предчувствие по поводу розыгрыша 8 марта".

Победитель сказал, что еще не знает, на что потратит выигрыш.

Напомним, испанская актриса стала мамой ребенка своего сына. Ана Обрегон объяснила, почему она мама своей внучке.

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