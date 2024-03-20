Мужчина купил церковь 1866 года и превратил ее в дом своей мечты – фото

Там даже есть собственный спортзал и комната игр.

В то время как некоторые люди ходят в церковь раз в неделю в воскресенье, один мужчина рассказал, что посещает ее каждый день. Это потому, что он живет в религиозном здании, которое было превращено в ошеломдяющий дом.

Об этом пишет The Sun.

Хотя внешне здание 19 века все еще имеет много своих исторических особенностей, внутри оно было полностью переделано. Исчезли традиционные скамьи и орган, а в доме есть домашний тренажерный зал и даже бильярдный стол в гостиной.

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

В спальне есть хорошие витражи, а в гостиной свет проникает через большие узорчатые окна.

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

На Reddit владелец дома, утверждающий, что он "ничуть не религиозный", показал свое необычное жилье, которое обошлось ему в 135 000 долларов.

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

Он сказал: "Это мой дом: переоборудованная церковь, построенная в 1866 году. Еще много работы впереди, но все начинает складываться".

Он объяснил, что живет там один, но его девушка переезжает к нему, и он надеется, что она сможет помочь с украшением.

Мужчина добавил: "Когда я впервые пришел сюда, я боялся, что там будет жутко, или потребуется много работы. Ни то, ни другое не соответствовало действительности. Она имеет действительно здоровую историю и является фантастической структурно".

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

Мужчина утверждает, что до сих пор не видел никаких привидений: "Честно говоря, это были только хорошие вибрации, без всяких непонятных шумов или чего-то подобного".

Здание церкви имеет свою башню, но пока что комната наверху недоступна.

"Колокол, к сожалению, нет. Туда можно подняться, но это странно. Надо пролезть через крохотное отверстие в стене, а затем подняться по лестнице, чтобы попасть туда. Возможно, я в конце концов снесу оба этажа и просто сделаю гигантский открытый шпиль с люстрой над входом".

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

Хотя можно подумать, что отапливать большую церковь дорого, мужчина уверяет, что его счета не слишком высоки: "До сих пор все было неплохо. Предыдущий владелец принял много мер, чтобы счета не были безумными. Обычно около 400 долларов в месяц — это максимум. Но 250 долларов – это стандарт".

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

Мужчина превратил церковь в дом / Фото: reddit

Многие были действительно ошеломлены его красивым домом, о чем написали в комментариях:

Приятно видеть, что деньги хоть раз были потрачены с пользой

Не хило!

Невероятный дом

Напомним, женщина превратила школьный автобус в дом. Она показала, как там все обустроено.

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