Мужчина купил дом 1908 года, который был местом для тайных вечеринок во время "сухого закона" — видео

Домовладелец раскрыл секретную особенность своего столетнего дома, которая служит намеком на его историю.

Мужчина по имени Алекс объяснил, что здание 1908 года раньше было местом проведения запрещенных вечеринок.

"Наш дом был построен в 1908 году как небольшая гостиница, и в течение многих лет, в частности во время "сухого закона", здесь было много азартных игр и вечеринок", — сказал он. "В знак уважения к истории нашего дома мы стараемся создать как можно больше маленьких секретных мест по всему дому".

Мастер объяснил, что он построил секретную скамью у стены под лестницей в стиле "Гарри Поттера", а также секретную панель доступа к стене.

"Сняв несколько частей обшивки, столешницу и несколько других предметов, я обнажил область, в которую я могу залезть и спуститься", — сказал он, продемонстрировав это.

Хотя зрители могут только догадываться, куда его может привести секретная комната, Алекс пошутил, что возможности действительно безграничны.

"Может быть, это комната паники? Секретное хранилище? Возможно, несколько игровых столов? Это лишь одна из нескольких секретных зон, которые мы планируем разместить по всему дому", — сказал он.

Алекс объяснил, что он полностью посвятил себя этому делу: "К примеру, нам нужно оставлять инструкции в случайных местах", — добавил он.

Напомним, женщина приобрела церковь 1842 года и превратила ее в дом. Она показала видео, как все обустроила.

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