- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 408
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчина купил дом-аквариум с "безопасной" дверью - соцсети насмехаются (фото)
Новый владелец дома в США продемонстрировал абсурдную особенность своего нового жилья: идеально безопасная входная дверь с ячейкой, установленная посреди сплошных стеклянных стен.
Стремление к безопасности, воплощенное в высококачественных дверях, иногда может выглядеть совершенно нелогично, особенно если заказчик решил совместить их с дизайном «дома-аквариума». Именно такую курьезную особенность своего нового дома показал пользователь TikTok из США, который, по его словам, недавно переехал в этот дом . Ролик мгновенно стал вирусным, набрав более 119 тысяч лайков и более 71 тысяч распространений.
Видео опубликовал пользователь TikTok под ником @centralsuites.
Утраченный смысл «безопасности»
В вирусном ролике мужчина сначала серьезно заглядывает в глазок массивной входной двери, демонстрируя их надежность и безопасность. В подписи к видео с юмором отмечается: «Глазки должны спасать жизнь, но…».
Через мгновение камера отъезжает, показывая абсурдную картину: дверь с надежным глазком имеет небольшие окошки в самой конструкции и установлена в стене, сплошной стеклянной витриной. Таким образом, любой человек, стоящий на улице, может видеть хозяина дома, а тот, чтобы посмотреть, кто пришел, на самом деле не нуждается в подходе и пользовании глазком.
Сам автор в комментариях признался, что логика такого инженерного решения ему неясна. Он не может понять, зачем устанавливать столь защищенную дверь, когда «буквально через стенку» можно увидеть, кто стоит за ней.
Реакция соцсетей
Видео вызвало огромный резонанс в сети, где подписчики оставили более 1,5 тысяч комментариев и сохранили ролик более 4,4 тысяч раз. Пользователи не сдерживали свой сарказм и иронию относительно такого «дизайнерского» решения и предлагали абсурдные способы решения проблемы.
Комментаторы предполагали, что ситуацию легко поправить: владелец может просто повесить шторы или жалюзи на стеклянные стены. Другие отвечали, что этого будет мало, поскольку на самой двери тоже есть стекло, следовательно, придется закрывать еще и эту часть.
Вот самые популярные комментарии, получившие наибольшее одобрение:
«Тссс! Притворимся, что здесь никого нет»;
«Хорошо, что он идет с той маленькой крышкой, чтобы люди не могли заглядывать внутрь»;
«Дом для того, кто никогда не открывает дверь и просто делает вид, что не слышит стука. Это кошмарная ситуация для меня».
Напомним, женщина купила дом и обнаружила под полом удивившее всю Сеть. Покупательница своего первого собственного жилья в Южном Лондоне получила гораздо больше, чем ожидала.