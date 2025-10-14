Мужчина купил дом-аквариум с "безопасной" дверью - соцсети насмехаются (фото)

Пользователи соцсетей издеваются над «безопасной» дверью, которая установлена в доме со стеклянными стенами.

Реклама

Стремление к безопасности, воплощенное в высококачественных дверях, иногда может выглядеть совершенно нелогично, особенно если заказчик решил совместить их с дизайном «дома-аквариума». Именно такую курьезную особенность своего нового дома показал пользователь TikTok из США, который, по его словам, недавно переехал в этот дом . Ролик мгновенно стал вирусным, набрав более 119 тысяч лайков и более 71 тысяч распространений.

Видео опубликовал пользователь TikTok под ником @centralsuites.

Утраченный смысл «безопасности»

В вирусном ролике мужчина сначала серьезно заглядывает в глазок массивной входной двери, демонстрируя их надежность и безопасность. В подписи к видео с юмором отмечается: «Глазки должны спасать жизнь, но…».

Реклама

Через мгновение камера отъезжает, показывая абсурдную картину: дверь с надежным глазком имеет небольшие окошки в самой конструкции и установлена в стене, сплошной стеклянной витриной. Таким образом, любой человек, стоящий на улице, может видеть хозяина дома, а тот, чтобы посмотреть, кто пришел, на самом деле не нуждается в подходе и пользовании глазком.

Сам автор в комментариях признался, что логика такого инженерного решения ему неясна. Он не может понять, зачем устанавливать столь защищенную дверь, когда «буквально через стенку» можно увидеть, кто стоит за ней.

Безопасная дверь с глазком установила в доме со стеклянными стенами / © скриншот с видео

Реакция соцсетей

Видео вызвало огромный резонанс в сети, где подписчики оставили более 1,5 тысяч комментариев и сохранили ролик более 4,4 тысяч раз. Пользователи не сдерживали свой сарказм и иронию относительно такого «дизайнерского» решения и предлагали абсурдные способы решения проблемы.

Комментаторы предполагали, что ситуацию легко поправить: владелец может просто повесить шторы или жалюзи на стеклянные стены. Другие отвечали, что этого будет мало, поскольку на самой двери тоже есть стекло, следовательно, придется закрывать еще и эту часть.

Реклама

Вот самые популярные комментарии, получившие наибольшее одобрение:

«Тссс! Притворимся, что здесь никого нет»;

«Хорошо, что он идет с той маленькой крышкой, чтобы люди не могли заглядывать внутрь»;

«Дом для того, кто никогда не открывает дверь и просто делает вид, что не слышит стука. Это кошмарная ситуация для меня».

Напомним, женщина купила дом и обнаружила под полом удивившее всю Сеть. Покупательница своего первого собственного жилья в Южном Лондоне получила гораздо больше, чем ожидала.