Мужчина купил игру за 2 фунта и случайно нашел настоящее сокровище

Житель Великобритании наткнулся на неожиданную находку при распродаже с багажников авто. Он приобрел настольную игру всего за £2, а позже выяснил, что ее реальная стоимость в десятки и даже сотни раз больше.

Об этом он рассказал в TikTok.

Речь идет об электронных шахматах Novag Citrine, выпущенных в 2006 году. По словам Криса, вещь оказалась чрезвычайно редкой и коллекционной. На eBay он нашел только одно подобное объявление, где за комплект просят около £2000.

"Очевидно, никто не заплатит такую заоблачную цену, но, вероятно, даже реалистичная сумма продажи принесет приличную прибыль", - пояснил он в своем видео.

Находка вызвала ажиотаж в соцсетях, ведь она доказывает: на обычных гаражных или багажных распродажах можно встретить уникальные вещи, которые превращаются в настоящее сокровище в руках внимательного покупателя.

