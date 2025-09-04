ТСН в социальных сетях

Курьезы
265
1 мин

Мужчина купил игру за 2 фунта и случайно нашел настоящее сокровище

Британец приобрел электронные шахматы всего за £2 на распродаже с багажников авто, а позже узнал, что их реальная стоимость может достигать тысячи фунтов.

Кирилл Шостак
Барахолка

Барахолка / © Фото из открытых источников

Житель Великобритании наткнулся на неожиданную находку при распродаже с багажников авто. Он приобрел настольную игру всего за £2, а позже выяснил, что ее реальная стоимость в десятки и даже сотни раз больше.

Об этом он рассказал в TikTok.

Речь идет об электронных шахматах Novag Citrine, выпущенных в 2006 году. По словам Криса, вещь оказалась чрезвычайно редкой и коллекционной. На eBay он нашел только одно подобное объявление, где за комплект просят около £2000.

"Очевидно, никто не заплатит такую заоблачную цену, но, вероятно, даже реалистичная сумма продажи принесет приличную прибыль", - пояснил он в своем видео.

Находка вызвала ажиотаж в соцсетях, ведь она доказывает: на обычных гаражных или багажных распродажах можно встретить уникальные вещи, которые превращаются в настоящее сокровище в руках внимательного покупателя.

Раньше мы писали, что известный валлийский путешественник нашел заброшенный фермерский дом в холмах и признался, что эта находка вызвала у него "печаль".

265
