Мужчина купил машину скорой помощи и превратил ее в дом своей мечты – фото до и после

Видеоблогер из Ковентри, Англия, превратил подержанную машину скорой помощи в настоящий дом и пространство для видеоигр.

Об этом пишет nypost.com.

34-летний Си Джей Грей, проживший в "скорой" 6 лет, проводит дни, играя в видеоигры и путешествуя. Он побывал в Англии, Шотландии, Уэльсе, Франции, Испании, Португалии, Италии, Австрии, Германии, Люксембурге, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции и Норвегии. По данным Jam Press, в настоящее время он находится в Португалии.

Мужчина превратил машину скорой помощи в дом / Фото: Jam Press

Грей сказал, что сначала он купил "машину скорой помощи в конце жизни", потому что чувствовал себя застрявшим в пути и хотел отправиться в 9-месячное путешествие по Европе. Теперь это его постоянное здание и его образ жизни.

"Я купил машину скорой помощи у частной медицинской фирмы, которая, по моему мнению, использовала ее для мероприятий и тренировок", – сказал он. "В то время я искал только обычные фургоны, но потом начали приходить более эксцентричные идеи, и, прежде чем я это осознал, я очутился на eBay, просматривая машины скорой помощи", – добавил он.

Мужчина превратил машину скорой помощи в дом / Фото: Jam Press

Фургон пришлось немного починить, потому что ни одно электричество в его задней части не работало должным образом, но блогер сказал, что сразу понял, что фургон предназначен для него.

Пока что он потратил на ремонт около $5071.

"Этот фургон ни разу не был закончен с тех пор, как он у меня появился – постоянно появляются новые вещи и вносятся изменения/улучшения", – сказал он. "Красота покупки машины скорой помощи заключалась в том, сколько вещей для меня уже было установлено за те деньги, которые я за нее заплатил".

Мужчина превратил машину скорой помощи в дом / Фото: Jam Press

"Я получил изолированный фургон с двойным остеклением, боковой и задней дверцей, большими наружными шкафчиками, дизельным обогревателем, кондиционером, инвертором на 2000Вт и всей сетевой проводкой, подведенной к розеткам, внутренним освещением, электричеством", — сказал он. "Большинство из них предназначалось для медицинского оборудования, но эти порты были отключены, а вместо них были добавлены USB-разъемы, освещение или другие аксессуары".

Он сказал, что большинство мебели он оставил в фургоне, но часть была собрана для других целей.

"Мебель очень хорошо сконструирована, но имеет модульный алюминиевый каркас со вставками Ply с клинической подложкой, поэтому их было очень легко переделать", — сказал он.

Мужчина превратил машину скорой помощи в дом / Фото: Jam Press

Чтобы сделать фургон более уютным, он починил электрическую систему, покрасил стены, оклеил дверцу шкафов, уложил пол и добавил диван-кровать, ванную и резервуар для воды.

Мужчина превратил машину скорой помощи в дом / Фото: Jam Press

"Единственные вещи, которые остались от машины скорой помощи, действительно остались для галочки: несколько панелей переключателей и странная табличка на шкафах. В остальном он полностью превратился в дом на колесах", — сказал он.

Мужчина добавил, что одним из преимуществ его машины скорой помощи, которая превратилась в дом, является то, что он может играть в игры и смотреть телевизор в любом месте.

Мужчина превратил машину скорой помощи в дом / Фото: Jam Press

"Я не уверен, что многие могут утверждать, что играли в Grand Theft Auto Online на вершине бурной горы или на дне карьера", — сказал он.

Грей хочет жить в фургоне как можно дольше.

"Я не очень скучаю по дому, многие вещи кажутся мне теперь чужими, например, слишком много комнат! Зима в фургоне может быть тяжелой, но преимуществ больше", — сказал он.

Напомним, пара купила лодку 70-х годов, где был только туалет, и превратила ее в дом. Они похвастались результатом в видео "до" и "после".

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