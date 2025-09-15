- Дата публикации
Мужчина купил металлоискатель и удивил неожиданной находкой
Мужчина в поле нашел золото.
Мужчина, который последние шесть лет своей жизни провел в поисках чего-то интересного с помощью металлоискателя, не мог поверить своим глазам, когда наткнулся на свой первый клад.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Мужчина купил металлоискатель и шесть лет пытался найти что-то ценное. Проведя шесть лет в поисках золота в земле, он был поражен, когда нашел нечто невероятное.
«Я думаю, что только что нашел золотой статер, о Боже, я просто не могу в это поверить», — рассказал мужчина.
Мужчина также показал находку и отметил, что он поражен, что годы поисков наконец дали результаты.
Он отметил, что был поражен находкой и продолжит поиски.