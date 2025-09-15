Мужчина купил металлоискатель и удивил неожиданной находкой

Мужчина удивил находкой в поле / © Unsplash

Реклама

Мужчина, который последние шесть лет своей жизни провел в поисках чего-то интересного с помощью металлоискателя, не мог поверить своим глазам, когда наткнулся на свой первый клад.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Мужчина купил металлоискатель и шесть лет пытался найти что-то ценное. Проведя шесть лет в поисках золота в земле, он был поражен, когда нашел нечто невероятное.

Реклама

«Я думаю, что только что нашел золотой статер, о Боже, я просто не могу в это поверить», — рассказал мужчина.

Золото, которое нашел человек / © mirror.co.uk

Мужчина также показал находку и отметил, что он поражен, что годы поисков наконец дали результаты.

Он отметил, что был поражен находкой и продолжит поиски.

Напомним, вчене удивили, узнав запах египетских мумий