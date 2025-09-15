ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
1036
Время на прочтение
1 мин

Мужчина купил металлоискатель и удивил неожиданной находкой

Мужчина в поле нашел золото.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мужчина купил металлоискатель и удивил неожиданной находкой

Мужчина удивил находкой в поле / © Unsplash

Мужчина, который последние шесть лет своей жизни провел в поисках чего-то интересного с помощью металлоискателя, не мог поверить своим глазам, когда наткнулся на свой первый клад.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Мужчина купил металлоискатель и шесть лет пытался найти что-то ценное. Проведя шесть лет в поисках золота в земле, он был поражен, когда нашел нечто невероятное.

«Я думаю, что только что нашел золотой статер, о Боже, я просто не могу в это поверить», — рассказал мужчина.

Золото, которое нашел человек / © mirror.co.uk

Золото, которое нашел человек / © mirror.co.uk

Мужчина также показал находку и отметил, что он поражен, что годы поисков наконец дали результаты.

Он отметил, что был поражен находкой и продолжит поиски.

Напомним, вчене удивили, узнав запах египетских мумий

Дата публикации
Количество просмотров
1036
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie