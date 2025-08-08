Мужчина купил могилу над Мэрилин Монро, чтобы быть "над ней" вечно: кто он (фото)

Могила Мэрилин Монро / © Getty Images

Мужчина купил могилу над могилой Мэрилин Монро, чтобы быть «над ней» вечно.

Об этом пишет LADbible.

Легендарная кинозвезда умерла в 1962 году в возрасте 36 лет вследствие передозировки барбитуратами, и одержимость людей ею при жизни продолжилась и после ее смерти.

Монро была похоронена на кладбище Westwood Village Memorial Park в крипте, ранее принадлежавшей ее бывшему мужу Джо ДиМаджо, но он продал ее в 1954 году, примерно в то время, когда он и кинозвезда разводились, мужчине по имени Ричард Пончер.

Он умер в 1986 году в возрасте 81 года, и, по словам его жены Элси, незадолго до смерти он поручил ей позаботиться о том, чтобы его тело было похоронено в могиле над Мэрилин Монро, и настаивал, чтобы она похоронила его лицом вниз.

В разговоре с Seattle Times вдова Пончера объяснила: «Он сказал: «Если я умру, и ты не похоронишь меня лицом вниз над Мэрилин, я буду преследовать тебя до конца твоей жизни».

На его похоронах она сказала, что объяснила последнее желание своего покойного мужа и увидела, как его перевернули, чтобы его тело лежало над Мэрилин и смотрело на нее лицом вниз во веки веков.

Хотя Пончер не знал на момент покупки гробницы, что там будет похоронена Мэрилин Монро, он оставил очень конкретные указания по поводу того, что делать с его телом.

Могилы Ричарда Пончера и Мэрилин Монро / © Getty Images

Пончер действительно купил у ДиМаджо две гробницы, и через 23 года после того, как его похоронили над Монро, его жена планировала перенести его в другую гробницу, принадлежавшую им.

NPR сообщает, что это было сделано потому, что она хотела выплатить ипотеку на свой дом и собиралась выставить на аукцион место над кинозвездой, чтобы его мог приобрести кто-нибудь другой.

Торги за место над Монро начались с 500 000 долларов, но цена поднялась до 4,6 миллионов долларов, когда аукцион выиграл мужчина из Японии.

Казалось, что время Ричарда Пончера, похороненного над Мэрилин Монро и лицом вниз, подходит к концу, но победитель аукциона не смог собрать деньги, и сделка сорвалась.

Пончер остался почивать, нависая над одной из самых известных кинозвезд всех времен, и, на самом деле, он до сих пор там, поскольку его тело до сих пор лежит в могиле.

Есть еще один человек, который успешно заплатил деньги, чтобы его остатки были похоронены рядом с Монро. Основатель Playboy Хью Хефнер в 1992 году купил место рядом с ней за 75 000 долларов.

Он умер в 2017-м, и прошло некоторое время, прежде чем он смог воспользоваться этим местом, и сказал: «Я верю в символические вещи… Провести вечность рядом с Мэрилин — это слишком приятно, чтобы отказаться от этого».

