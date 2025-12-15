- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 298
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина купил обычное зеркало на секондхенде и нашел сокровище: подробности
Обычная поездка по секонд-хенду превратилась в выгодную находку для пенсильванца: антикварное зеркало с серебром внутри.
Житель Пенсильвании приобрел старинное зеркало в местном секонд-хенде всего за $10. Внутри антикварного предмета он обнаружил гравировку Sterling, что свидетельствует об изготовлении из серебра и повышает его ценность.
Об этом пишет Newsweek.
Мужчина по имени Джастин уже десять лет занимается поиском антиквариата в секонд-хендах.
Зеркало привлекло его внимание через зеленый футляр с золотистой отделкой. Внутри он заметил гравировку Sterling, что подтвердило, что изделие выполнено из драгоценного металла.
Джастин сравнил свою находку с аналогичным зеркалом на eBay, которое продается за $180.
Он отметил, что стоимость серебряных антикварных предметов может расти на фоне удорожания металла. Коллекционер советует посещать магазины регулярно и шопить по собственным интересам, чтобы замечать ценные вещи.
