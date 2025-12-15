Мужчина купил обычное зеркало на секондхенде и нашел сокровище: подробности

Зеркало / © unsplash.com

Реклама

Житель Пенсильвании приобрел старинное зеркало в местном секонд-хенде всего за $10. Внутри антикварного предмета он обнаружил гравировку Sterling, что свидетельствует об изготовлении из серебра и повышает его ценность.

Об этом пишет Newsweek.

Мужчина по имени Джастин уже десять лет занимается поиском антиквариата в секонд-хендах.

Реклама

Зеркало привлекло его внимание через зеленый футляр с золотистой отделкой. Внутри он заметил гравировку Sterling, что подтвердило, что изделие выполнено из драгоценного металла.

Джастин сравнил свою находку с аналогичным зеркалом на eBay, которое продается за $180.

Винтажное зеркало

Он отметил, что стоимость серебряных антикварных предметов может расти на фоне удорожания металла. Коллекционер советует посещать магазины регулярно и шопить по собственным интересам, чтобы замечать ценные вещи.

Напомним, британка Эми Дейнс, известная своей любовью к секондгенду, наткнулась на настоящее сокровище. Во время шопинга в благотворительном магазине она заметила в корзине две мягкие игрушки от бренда Jellycat — компании, чьи изделия ценят коллекционеры за уникальный дизайн и отличное качество.