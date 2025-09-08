- Дата публикации
Категория
Курьезы
Мужчина купил одежду на секонд-хенде и разбогател
Мужчина удивил находкой в секонд-хенде.
Мужчина купил пиджак в секонд-хенде и нашел в кармане 2000 долларов.
Об этом пишет mirror.co.uk
Мужчина рассказал, что он решил приобрести одежду в магазине подержанных вещей. Там ему понравился пиджак.
За пиджак мужчина заплатил 21 доллар. Однако, когда он посмотрел в карман, то нашел там сверток денег. Оказалось, что предыдущий владелец забыл или же намеренно оставил там свои средства.
На Reddit мужчина отметил, что он часто покупает одежду в магазинах секонд-хенда и уже находил там мелкие деньги, однако 2000 долларов — это впервые.
Читатели отметили, что они тоже находили деньги, когда покупали одежду в подобных магазинах.
Один из читателей рассказал, что после смерти его тети они убирали в ее доме и оказалось, что она спрятала в одежде более 100 тысяч долларов. Впоследствии ее наряды сдали на секонд, поскольку не успевали все проверить. Он добавил, что это может быть похожая история.
