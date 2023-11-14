Мужчина купил онлайн круизный лайнер с открытым бассейном, столовой и 85 каютами – фото, видео

В США мужчина купил целый круизный лайнер онлайн.

Об этом пишет Daily Star.

В 2008 году Крис Уилсон заметил судно водоизмещением 2496 тонн на Craigslist и решил сделать решительный шаг, купив судно, которое требовало серьезной реставрации.

Мужчина приобрел круизный лайнер / Фото: instagram.com/aurora_restoration_project

Бывший популярный океанский лайнер и признанный одним из самых роскошных кораблей 1950-х годов, имел три палубы с такими удобствами, как 85 кают, столовая и бассейн.

Германия, 1956 год / Фото: instagram.com/aurora_restoration_project

С тех пор он назвал его "Аврора" и усердно работал с командой добровольцев над тем, что он назвал "Проектом восстановления Авроры", надеясь, что они смогут превратить ранее заброшенный корабль в музей.

Мужчина приобрел круизный лайнер / Фото: instagram.com/aurora_restoration_project

Обычно, когда круизные лайнеры "выходят на пенсию", они часто оказываются на гигантском кладбище круизных лайнеров полном заброшенных судов, но благодаря Крису "Аврору" спасли от этой судьбы буквально в последнюю минуту. Однако сначала он не собирался покупать круизный лайнер, просматривая онлайн-сайт.

Мужчина приобрел круизный лайнер / Фото: instagram.com/aurora_restoration_project

"Я будто выдавал себя за потенциального покупателя, хотя на самом деле я не имел никакого интереса к покупке корабля. Это было по меньшей мере немного за пределами моего уровня комфорта", — сказал он CNN Travel. Но чем больше он смотрел на корабль, тем больше ему было интересно.

По его оценкам, превращение в прибрежный музей может стоить около 3 миллионов долларов.

Сейчас же Крис вместе с любимой живут на судне.

Напомним, магазин не продал ни одного товара за 50 лет и превратился в музей. В Сети показали, как выглядит "застывший во времени" магазин.

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