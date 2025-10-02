Мужчина купил первое издание книги "1984" года за 1 доллар: оно может принести ему огромное состояние

Экземпляр книги выпущен в 1949 году

Реклама

Неожиданная находка на распродаже имущества стала вирусной в соцсетях. Мужчина приобрел книгу за один доллар и только после этого узнал, что держит в руках первое издание культового романа Джорджа Оруэлла «1984».

Свой опыт он описал в сообществе Thrift Store Hauls на Reddit. По словам покупателя с ником u/PatternMiserable2114, он не ожидал найти что-то ценное.

«В прошлые выходные был на распродаже. Думал, что все сокровища уже разобрали, а потом увидел эту книгу. Оказалось, что это первое издание, практически нечитанное — корешок и обложка в идеальном состоянии», — написал он.

Реклама

Речь идет об издании 1949 года в синей обложке, выпущенном издательством Harcourt, Brace and Company. Именно тогда роман «1984» впервые появился в прессе и сразу стал одним из ключевых произведений XX века.

Сегодня такие книги оценивают в десятки тысяч долларов. На платформе AbeBooks цены на первые издания колеблются в пределах 20-50 тысяч долларов (от 850 тысяч до 2 миллионов гривен). Известен также случай, когда один экземпляр продали за $97 850 (примерно 4 миллиона гривен). Даже менее редкие экземпляры в похожих обложках недавно на eBay ушли за 975 долларов (более 40 тысяч гривен).

Экземпляр книги выпущен в 1949 году

Неудивительно, что пользователи соцсетей были поражены находкой. В комментариях они писали: «Я так завидую!», «Какая потрясающая находка!» — и шутили: «Большой брат явно присматривал за тобой».

Напомним, во время обеда кот таинственно исчез, заставив хозяйку волноваться. Однако причина его отсутствия оказалась неожиданной — он устроил себе комфортный отдых в шкафу.