Мужчина купил пиджак в секонд-хенде и разбогател

Неожиданная находка в магазине секонда

Американец по имени Дэвид купил в местном секонд-хенде пиджак и нашел 700 долларов наличными в кармане.

Об этом он рассказал в своем сообщении в Reddit.

«Я всегда видел посты, где люди советуют проверять карманы, например, джинсов/брюк и т.д., в Goodwill (магазине секонд-хенда — Ред.), и в течение последнего года или двух, каждый раз, когда я ходил в секонд-хенд, я проверял некоторые карманы некоторых вещей», — рассказывал некоторые карманы».

Однако до сих пор ему не везло — в одежде ничего не было. Однажды мужчина решил зайти в отдел костюмов и начал проверять некоторые внутренние карманы. Он проверил 9 костюмов, а в десятом нашел «клад» — 700 долларов наличными. Дэвид поначалу предполагал, что купюры могут быть фальшивыми. Однако деньги оказались подлинными.

«Это произошло как раз в самое целесообразное время. В последнее время у меня мало денег, и я буквально молился, чтобы что-нибудь появилось. И это произошло», — сказал он.

Читатели смогли увидеть серию фотографий, на которых видно, как из кармана пиджака вытаскивают 100-долларовые купюры.

