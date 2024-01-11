Мужчина купил сейф за 15 долларов и был шокирован ценными находками: что было внутри (фото)

Посетив распродажу недвижимости, мужчина принес домой сейф за 15 долларов и был в шоке, что было внутри.

Он поделился на Reddit, что нашел сейф в задней части здания.

Заинтригованный его большим весом и отсутствием кода, покупатель был полон решимости раскрыть тайну сейфа.

"Я немного покачал его туда-сюда и что-то услышал", – написал юзер. "Мне этого хватило. 15 долларов – это дешевая игра".

Мужчина купил сейф за 15 долларов и показал, что было внутри / Фото: reddit

Открытие сейфа заняло несколько часов из-за сломанного замка. Наконец ему удалось открыть его, просверлив отверстие для небольшой камеры, что позволило увидеть механизм замка. Оттуда он вручную открыл сейф и обнаружил коробки из-под обуви.

Мужчина купил сейф за 15 долларов и показал, что было внутри / Фото: reddit

"Как в кино, я отодвинул дверь, чтобы увидеть... Ой. Обувь. Круто. Какая-то бабушка просто хранила здесь свои любимые туфли", — написал пользователь Reddit. "Но подождите! Люди постоянно кладут вещи в коробки из-под обуви... Такие вещи, как старые коллекции монет, какие-то плохие, но золотые, украшения и буквально 1,5 кило серебряных слитков. Это произошло несколько месяцев назад, и я до сих пор в шоке".

Мужчина купил сейф за 15 долларов и показал, что было внутри / Фото: reddit

В конце концов ему удалось продать всю коллекцию сейфа и получить прибыль в размере 2500 долларов.

Мужчина купил сейф за 15 долларов и показал, что было внутри / Фото: reddit

"Вероятно, у меня никогда больше не будет такого удачного броска, как этот, но я почти уверен, что это лучшая история, случавшаяся со мной во время продажи недвижимости!" — добавил счастливчик.

Напомним, мужчина во время ремонта нашел 9 миллионов, но рано обрадовался. Стало известно, почему он не разбогател.

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