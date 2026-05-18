Мужчина купил старый дом и каждую ночь слышал загадочные звуки: он был шокирован, когда узнал причину

Мужчина купил старый дом и когда переехал туда, то начал слышать загадочные звуки в стенах. Оказалось, что там застрял котенок.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Владелец дома рассказал, что недавно переехал в старый дом, где часто слышно, как бездомные коты бегают по крышам и подвальным помещениям снаружи. Но в течение двух дней он постоянно слышал отчаянное мяуканье, доносившееся изнутри самого дома. Рассказывая об этом в Интернете, он сказал: «Я обыскал весь дом, чердак и подвальное помещение, но ничего не нашел. Я даже позвонил в пожарную службу, и они предложили прийти и разобрать мои стены без какой-либо ответственности, поэтому я сказал, что перезвоню им позже».

Не имея возможности и дальше игнорировать крики, мужчина рассказал, что проснулся на рассвете после «странного сна», который подтолкнул его пойти и раз и навсегда спасти животное.

Прислонив ухо к стене, он понял, что звук, казалось, доносился изнутри одной из внешних стен дома.

Вооружившись лишь карманным ножом, он осторожно начал разрезать гипсокартон в том месте, где на краске уже была царапина.

Он добавил: «Это старый дом, поэтому за гипсокартоном скрывается большой деревянный каркас, и я не смог продвинуться достаточно далеко, чтобы что-то увидеть или хорошо ощупать. Вдруг я услышал громкое мяуканье и начал резать дальше. Я увидел, как появилась маленькая лапка, поэтому отложил нож, чтобы не поранить ее».

Через несколько минут ему удалось просунуть руку сквозь отверстие и вытащить застрявшего котенка, держа его лишь кончиками пальцев.

К счастью, котенок пережил это испытание и сейчас находится в безопасности и выздоравливает. Мужчина сказал: «Его накормили, напоили, вымыли, и сейчас он хорошо отдыхает».

