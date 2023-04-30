Мужчина купил старый дом и неожиданно разбогател: что он там нашел

Мужчина в доме нашел старую валюту, однако ему удалось обменять их на евро.

Тоньо Пинейро выполнял строительные работы в доме, купленном им в Луго, на северо-западе Испании, когда нашел деньги, спрятанные в жестянках и замурованные в стенах.

Об этом пишет Mirror.

Человек приобрел старый дом и начал там делать ремонт. Однако в стенах он нашел шесть банок с испанскими песетами, которые перестали быть законным платежным средством в 2002 году, когда в стране был введен евро.

В общей сложности мужчина получил более 2 млн гривен, однако он не сумел их всех обменять, ведь некоторые банкноты были очень старыми. Однако мужчине все же удалось обменять деньги на чуть больше 1 млн 374 тысячи грн.

Человек в Испании нашел деньги в старом доме. / Фото: mirror.co.uk

Тоньо Пинейро отметил, что благодаря этому кладу ему удалось отремонтировать крышу в старом доме.

"Я думаю, что они хранили деньги в банках во избежание влажности. Последние были несколько повреждены, но другие не были — они были выглажены, это было невероятно", — говорит мужчина.

Он добавил, что планирует сохранить часть устаревших денег в качестве сувенира.

Напомним, муж послушал жену и стал миллионером.

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