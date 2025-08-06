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Мужчина купил украшение за копейки и был в шоке, когда узнал его настоящую стоимость (фото)
Недорогая покупка принесла молодому юристу неожиданную прибыль — оказалось, что украшение датируется 1960-ми годами.
В Британии, в городе Йорк, 26-летний Кайл Тейлор приобрел украшение за 3 фунта в благотворительном магазине и был ошеломлен, когда узнал ее настоящую стоимость.
Об этом говорится в mirror.
Счастливый покупатель обнаружил, что его находка, за которую он заплатил всего 3 фунта, может стоить более 900 фунтов стерлингов.
Мужчина увидел необычное украшение в благотворительном магазине местного хосписа в Йорке и приобрел его 29 июля. Сначала он подумал, что это садовое украшение, но потом выяснил, что это терракотовый светильник в виде маски, который может стоить почти 1 000 фунтов. Подобные винтажные предметы ручной работы продавались онлайн за 957 фунтов.
Кайл рассказал, что купил украшение, потому что любит находить «необычные» вещи. Дома он воспользовался функцией поиска по изображению в Google, чтобы узнать больше — и был шокирован увиденной ценой.
«Я был удивлен — думал, это что-то из садового центра. Интересовало, из какого магазина она происходит и для чего предназначен металлический крепеж. Просмотрел несколько схожих вариантов — стили и цены отличались, но один лот на сайте аукционов почти идентичен моему. Мне уже нравилась эта вещь еще до того, как я узнал ее стоимость, но эта находка лишь подтвердила, что покупка была удачной. Я всегда обращаю внимание на антиквариат и мебель в магазинах. Люблю все необычное — обычно ничего конкретного не ищу, просто просматриваю полки, потому что никогда не знаешь, что можно найти в секонд-хенде», — рассказал покупатель.
Напомним, ранее речь шла о том, что археологи обнаружили загадочный подводный город. Это открытие может «переписать» Библию.
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