Мужчина купил в даркнете таинственную коробку за $666 и был напуган содержимым: что там было (фото)

Ютубер открыл коробку стоимостью $666, которую, как он утверждает, получил из "темной паутины", и ее содержимое оказалось ужасным. Это довольно распространенное развлечение в Америке. В частности, в прошлом году другой мужчина похвастался, как купил заброшенный склад за бесценок, а то, что было внутри, стоило целого состояния.

Crypto NWO любит собирать коробки, полные таинственных вещей, которые можно найти в даркнете. В частности, он уже получал наручники, игрушки Адама и Евы, вещи с черного рынка и, самое главное, ужасно пахнущие человеческие вещи.

Впрочем, на этот раз он заинтриговал в видео, что "эта коробка – самая темная таинственная коробка из темного Интернета, которую он когда-либо получал".

Сначала все выглядело невинно, поскольку он открыл полную коробку и вытащил оригинальные карты таро 1909 года. Проверив их на наличие каких-либо деталей, он отодвинул их в сторону, чтобы перейти к следующим предметам: одеяла и кожаных перчаток, одной коричневой, а другой черной, которые не подходили друг другу.

Содержимое коробки из даркнета / Фото: скриншот с видео

Затем он перешел к винтажной игрушечной кукле персонажа Эмили Элизабет из "Большого красного пса Клиффорда". Ютубер быстро заметил, что с ней что-то не так, когда он перевернул ее на спину. Мужчина понял, что внутри что-то было запихано. Он вытащил первое, что нашел – несколько сложенных игральных карт. Но когда он потянулся дальше и схватил полиэтиленовый пакет, то пришел в ужас. Мало того, что там было три бутона каннабиса, так там еще и лежал зуб.

Кроме того, там были игрушечные наручники, одеяло с надписью "200-процентный шелк" и ежедневник, который, кажется, принадлежал маленькой девочке, со странными рисунками и обведенными буквами.

Содержимое коробки из даркнета / Фото: скриншот с видео

Он также нашел кусочки "Скрабл", из которых можно было составить слова, которые ему нужно было разгадать. Затем он вытащил иностранные деньги в стеклянных часах с координатами спереди, а также анальную пробку, маску вроде балаклавы и бандану. Затем он увидел таинственный белый порошок, который мог быть, а мог и не быть наркотиками. Затем он нашел лезвия, "уголь вуду", еще пять зубов и худшую вещь – это были три маленьких таинственных шарика, которые настолько пахли, что его чуть не тошнило, и он сразу же прекратил запись видео.

Содержимое коробки из даркнета / Фото: скриншот с видео

Напомним, женщина купила антикварный комод и была шокирована "сокровищем" внутри. Она не могла поверить в свою удачу.

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