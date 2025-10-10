Картина с котом / © mirror.co.uk

Крис Хаттон, который в течение шести лет занимается перепродажей товаров, сорвал настоящий джекпот, приобретя картину всего за £20 в благотворительном магазине в Дорсете. Впоследствии оказалось, что стоимость этого произведения искусства может достигать более £450.

Интуиция на £450

47-летний Крис рассказал, что, осматривая витрину благотворительного магазина, его внимание привлекло яркое полотно. Хотя мужчина признается, что обычно не увлекается искусством и, тем более, не является фанатом кошек, что-то подсказало ему рискнуть.

«Иногда просто чувствуешь, что что-то стоит купить, даже не зная об этом ничего», — объяснил он.

Крис приобрел картину художника Ли Вудса (Lee Woods) за £20, считая, что это слишком хорошее соглашение, чтобы от него отказаться.

Картина художника Ли¸Вудса. / © mirror.co.uk

Оказалось, это оригинал

Когда Крис принес покупку домой и вытащил ее из рамки, он понял, что это не обычный печатный постер, а настоящий оригинал. Внезапное озарение обернулось потенциальной большой прибылью. Крис провел исследование и обнаружил, что аналогичные работы Ли Вудса продаются в интернете по цене от £200 до £700.

Одну похожую картину этого художника продали на аукционе за £360, а другую выставили за £650. Крис подчеркнул, что увлечение перепродажей — это постоянный риск, но непредсказуемость находок делает это увлекательным.

«Это очень интересно, ведь никогда не знаешь, что найдешь, будь то в благотворительном магазине или на распродаже из багажника автомобиля», — добавил он.

Крис готовится выставить свое уникальное произведение на продажу за £450, надеясь, что его интуиция окупится.

