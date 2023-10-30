Мужчина купил ядерный бункер: как он его обустроил и что нашел внутри (фото, видео)

Мужчина купил заброшенный ядерный бункер 1980-х годов и превратил его в уникальный дом.

Влюбившись в Райскую долину, штат Монтана, во время рыбалки, Дин Андерсон отчаянно хотел купить дом в этом районе.

Впоследствии он наткнулся на укрытие, выставленное на продажу. Его новое жилье было одним из примерно 50, построенных в этом районе во время холодной войны для подготовки к ядерным осадкам.

Мужчина превратил бункер в дом / Фото: скриншот с видео

Владелец бункера рассказал о своем уникальном проекте в видео на YouTube, снятом режиссером-документалистом Кирстен Дирксен. В ходе репортажа он объяснил свое видение, проект и миссию по превращению "бетонной иглы" площадью 465 квадратных метров в жилое пространство.

Мужчина превратил бункер в дом / Фото: скриншот с видео

Но чего он не ожидал, это 20 000 кг сушеной пищи, оставшейся от предыдущих арендаторов, которые готовились выживать под землей в течение нескольких лет.

Среди предметов были бутылки с оливковым маслом, кунжутное масло, маш и порошок арахисового масла, многие из которых хранились в запечатанных бочках.

Мужчина превратил бункер в дом / Фото: скриншот с видео

Мужчина превратил бункер в дом / Фото: скриншот с видео

Он сказал, что хотел превратить этот дом в нечто крутое, используя при этом ряд особенностей бункера, которые иначе были бы просто похоронены.

Чтобы реализовать свое видение, Дин использовал один из своих уроков, чтобы подобрать команду. Сам нарушив закон в молодые годы, он сказал, что очень хотел помочь другим, которым будет полезна подобная трудовая терапия.

"Давным-давно я шел в никуда, и мое будущее выглядело мрачным", — сказал он. "Старик взял меня под свое крыло и сказал: "Я могу дать тебе набор инструментов. Я могу показать тебе путь, по которому ты сможешь исправить свою жизнь".

Мужчина превратил бункер в дом / Фото: скриншот с видео

Со своей командой бывших узников Дин сейчас занимается превращением собственности в несколько жилых помещений.

Одна только камера дезактивации теперь двухкомнатная квартира. Он также создал квартиру и огромное общее жилое пространство на верхнем этаже, проделав отверстия по бокам, чтобы открыть вид на горы.

Мужчина превратил бункер в дом / Фото: скриншот с видео

По словам Дина, все домовладельцы в этом районе должны были иметь место в приюте от радиоактивных осадков, и "это фактически было в документах ассоциации домовладельцев". Однако много лет спустя бункер Дина нуждался в большой работе, чтобы привести его в соответствие с приемлемыми для жизни стандартами.

Поэтому он начал с вырезания дверей и окон в железобетоне, а затем пристроил внешнюю конструкцию, которая будет служить входом в дом.

Мужчина превратил бункер в дом / Фото: скриншот с видео

Дин также превратил одно помещение в бункере в столовую и кухню открытой планировки, хотя изогнутые потолки означали, что ему пришлось установить горизонтальную морозильную камеру и холодильные установки.

Другие особенности кухни содержат центральный остров с шестиконфорочной плитой и тремя раковинами.

Дин сказал: "Мы хотели, чтобы это место было чем-то вроде бункера или убежища от радиоактивных осадков, поэтому мы выбрали много алюминия".

Стремясь обеспечить максимальную экологичность и снизить затраты, Дин сам производил большую часть мебели или перепрофилировал ее.

Мужчина превратил бункер в дом / Фото: скриншот с видео

В частности, он использовал старый огнемет, который он нашел брошенным в бункере, как дверной упор. Он также превратил люстру, отрезав конец резервуара для хранения вторичного газа.

Из-за отсутствия окон в основном жилом помещении Дин установил на потолке ярко-белые лампочки "с небольшим голубым оттенком" и придал синюю краску.

Бывший медицинский центр превратился в спальню, а в старом амбаре теперь есть душевая комната и офис в новой пристройке.

Подземное убежище было рассчитано на 240 человек, поэтому места здесь достаточно, хотя Дин отметил, что условия там были очень тесными.

Напомним, девушка спонтанно купила фургон и самостоятельно превратила его в дом на колесах. Теперь она ночует на подъездных дорожках к друзьям.

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