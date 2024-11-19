Мужчина купил ядерный бункер, обнаруживший радиоактивный материал после аварии на Чернобыльской АЭС

Мужчина, купивший ядерный бункер, замурованный бетоном, сделал невероятное открытие, когда ворвался внутрь – он был цел и пригоден для жизни.

Как пишет Daily Star, 37-летний Джон Грейвс восстановил 4,5-метровую яму бывшего Королевского наблюдательного корпуса, чтобы сохранить часть британской истории времен холодной войны. Бункер, в котором были обнаружены радиоактивные материалы, распространившиеся в результате аварии на Чернобыльской АЭС, был укомплектован наблюдателями с 1964 по 1991 год и забетонирован, когда он купил его три года назад.

Но после того, как отец троих детей наконец проник туда, он обнаружил, что подземное хранилище военного назначения осталось удивительно невредимым. Джон появился на шоу Джорджа Кларка Amazing Spaces на Channel 4, когда восстанавливал бункер с помощью арматуры в соответствии с его предварительным использованием.

Теперь бизнесмен решил выставить здание на аукцион после того, как планирует эмигрировать с семьей в Дубай в следующем году.

Джон сказал: "Речь никогда не шла о модернизации. Я всегда пытался вернуть его к пригодному для использования положению, похожему на то, каким он был исторически. Я не хотел ставить туда телевизоры. Я не хотел ставить туда много техники, это было больше похоже на "можем ли мы сделать так, чтобы это было тихое пространство подальше от шума?". Это такое причудливое, прекрасное здание, и мы много использовали его в прошлом году, нам было очень весело. Если она будет просто стоять и гнить, будет холодно, сыро и будет зарастать, это будет просто расточительностью".

Мужчина купил ядерный бункер / Фото: Lee McLean/SWNS

Джон, владеющий несколькими бизнесами, говорит, что ему всегда нравилась идея побывать в одном из 1500 обзорных бункеров, разбросанных по всей стране. Поэтому, когда яму выставили на продажу недалеко от его дома в Понтефракте, Западный Йоркшир, военный энтузиаст ухватился за возможность ее приобрести.

Сначала он построил настил, чтобы разбить палатку с женой и детьми на отдаленном участке, окружавшем пещеру. Но Джон был ошеломлен, когда наконец пробил бетонную корку над крышкой бункера и обнаружил, что он водонепроницаем и находится в относительно хорошем состоянии внутри.

Он сказал: "Я всегда хотел иметь собственную яхту, но всякий раз, когда я видел, как она появлялась, все они были на юге, за много километров от дома. Мы никогда не были в нем. Мы очень надеялись, что все будет хорошо. Верхняя часть была в нормальном состоянии, даже с крышкой сверху. И когда мы впервые открыли его, он был совершенно сухим внутри, что было отлично. Тогда, конечно, мы смогли продолжить украшать и ремонтировать его".

Мужчина купил ядерный бункер / Фото: Lee McLean/SWNS

Джон говорит, что если где-то в Британии разразится ядерное оружие, то предполагается, что стандартные линии связи будут сильно нарушены. Поэтому наблюдатели в бункерах должны следить за светом от бомбы или фиксировать ядерные осадки с помощью приборов.

Считается, что бункер Джона, известный как Upton ROC, обнаружил радиоактивный материал, распространившийся в результате крушения на Чернобыльской атомной электростанции в Украине в 1986 году. И он сознательно решил отреставрировать подземное сооружение с помощью предметов, напоминающих о периоде, когда оно использовалось.

Мужчина купил ядерный бункер / Фото: Lee McLean/SWNS

Джон поделился: "Мы пытались сохранить его в том же формате, в том же плане, который был там сначала, и я думаю, что нам это удалось достаточно хорошо. Мы сняли всю старую пенопластовую плитку, вычистили ее, лишились всех дохлых мышей, что застряли в ней, и просто украсили его. Мы обставили его мебелью и поставили обратно то, что там уже было. Так что мы не ставили новые современные кровати, мы ставили старые металлические кровати назад. Мы всегда старались со вкусом отреставрировать его до такого состояния, чтобы можно было оставаться и спать без шума извне".

Джон говорит, что в бункере должны быть запасы провизии, чтобы жители могли выжить в течение двух недель под землей в случае ядерного взрыва. Но, по его словам, после победы Дональда Трампана на президентских выборах в США, количество покупателей, которые надеются, ссылаясь на страх перед грядущими мировыми войнами, на самом деле уменьшилось.

Джон пошутил: "Можно подумать, что должно быть наоборот. Но это, безусловно, актуально ввиду того, какова сейчас американская политика, а также в связи с войной между Россией и Украиной. Прямого попадания в нее не будет, это точно, но с точки зрения романа она, безусловно, интересна”.

Мужчина купил ядерный бункер / Фото: Lee McLean/SWNS

Примерная цена бункера составляет от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов (782000 – 1043000 грн). Джон говорит, что бункер не находится в собственности, а значит, будущие покупатели могут перепланировать его по собственному желанию после получения разрешения на строительство.

Он продолжил: "Он, безусловно, достаточно велик, чтобы записывать в нем музыку. Если вы живете неподалеку, вы можете просто уйти и отдохнуть в нем. Это достаточно большое пространство, чтобы можно было спуститься вниз".

Бункер уйдет с молотка на аукционе SDL Property Auctions 21 ноября. Процесс торгов будет транслироваться в прямом эфире на сайте аукциона.

Напомним, недавно еще один уютный ядерный бункер выставили на аукцион. Его представили как уникальное жилое пространство.

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