Мужчина купил заброшенное хранилище и обнаружил в сейфе $7,5 миллиона наличными (фото)

Американец, который приобрел заброшенный склад за £380, нашел в сейфе внутри $7,5 миллиона наличными. Впрочем, после того, как на него вышли представители предыдущего владельца, он согласился вернуть большую часть денег — оставив себе «только» £900 тысяч.

Об этом пишет издание LADbible.

Историю рассказал Дэн Дотсон, звезда реалити-шоу Storage Wars («Сложные войны»), который продает заброшенные ячейки на аукционах. Именно он организовал продажу того самого склада, где позже нашли миллионы.

По словам Дотсона, после одного из его благотворительных событий к нему подошла женщина и рассказала историю о знакомом, который приобрел старое хранилище всего за $500. Внутри покупатель нашел сейф — и, вызвав мастера, который смог его открыть, увидел $7,5 миллиона наличными.

Вскоре после этого, рассказывает аукционист, мужчина получил звонок от адвоката, который представлял бывшего владельца склада. Тот сначала предложил $600 тысяч за возврат денег, а затем удвоил сумму — до $1,2 миллиона (£910 тысяч).

Покупатель согласился на сделку и вернул оставшиеся деньги, оставив себе меньше, чем мог, но с «чистой совестью».

«Я не думаю, что кто-то мог бы просто забыть, что имеет $7,5 миллиона в сейфе, — сказал Дотсон, — Но, возможно, эти деньги принадлежали не самому человеку, а кому-то другому, кто руководил его делами».

Его жена и соведущая шоу, Лаура Дотсон, отметила, что на ее месте она тоже вернула бы деньги: «Я бы не чувствовала себя спокойно, имея такие деньги. Лучше взять $1,2 миллиона и спать спокойно».

Дэн согласился, добавив, что не хотел бы «постоянно оглядываться через плечо».

История вызвала настоящий фурор в соцсетях. Одни пользователи удивлялись решению мужчины, другие — наоборот, восхищались его честностью.

«Я бы никогда не сказал ни слова, если бы увидел $7,5 миллиона», — написал один комментатор.

«Я бы взял то, что предложили, и поблагодарил Господа за такой шанс», — добавил другой.

Сам Дотсон подытожил: «Такое случается чаще, чем кажется. Это современная охота за сокровищами».

