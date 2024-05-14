Мужчина купил заброшенный склад за бесценок: то, что было внутри, стоило целое состояние (фото)

Мужчина, купивший заброшенный складской шкафчик за 400 долларов, был ошеломлен тем, что нашел внутри.

Об этом пишет Daily Star.

37-летний Уэйд Венчур поставил на склад на аукционе, не зная о находившихся внутри сокровищах. Когда он наконец-то открыл его, то обнаружил, что он переполнен роскошными дизайнерскими вещами на сумму 70 000 долларов.

Там было 400 пар обуви высокого класса от роскошных брендов, таких как Gucci и Coach, а также шубы и другие новенькие вещи, которые все еще украшали ценники.

Мужчина купил склад и показал, что было внутри / Фото: tiktok.com/@wadesventures

Мужчина купил склад и показал, что было внутри / Фото: tiktok.com/@wadesventures

Уэйд сказал: "Редко можно найти такую единицу, как эта, чаще можно найти бытовые вещи или мусор. По всей вероятности, у нее были проблемы с покупками – люди предполагали, что она скрывала их от мужа!".

Мужчина купил склад и показал, что было внутри / Фото: tiktok.com/@wadesventures

Мужчина приобрел склад 27 марта, просмотрев лишь несколько снимков, на которых изображен вход в него – он даже не догадывался, что его ждет в хранилище.

После того, как он приобрел 400-500 хранилищ раньше, причем большая часть добычи уходила на благотворительность, его нелегко удивить. Однако, даже с его опытным глазом, этот улов застиг его врасплох.

Он добавил: "Люди думают, что я занимаюсь этим так долго, что видел все, но я никогда раньше не находил подобного. Обычно я нахожу вещи на 30% новые и на 70% подержанные, но это все было совершенно новое. Это был такой ошеломляющий опыт, я был шокирован. Такие аппараты действительно редкие и особенные".

Мужчина купил склад и показал, что было внутри / Фото: tiktok.com/@wadesventures

Напомним, женщина рискнула купить "самую дешевую в мире таинственную коробку" и сорвала джекпот с ее содержимым. Она в восторге от своего "улова".

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