Мужчина купил загадочные яйца рептилии: он был ошеломлен, кто из них вылупился (фото, видео)

Мужчина, купивший таинственную коробку с яйцами рептилий, был ошеломлен после того, как увидел, как они вылупляются.

Ютубер BioLife недавно показал своим подписчикам, как это - покупать "случайные яйца рептилии", за которыми он наблюдал "в течение следующих 60 дней".

Автор контента, любящего снимать мини-документальные фильмы о рептилиях и земноводных у себя дома, стал популярен благодаря своему первому видео, поскольку зрители были приятно удивлены тем, что из них вылупилось.

Мужчина купил загадочные яйца рептилии / Фото: YouTube/BioLife

Однако перед тем, как что-то делать, он использовал фонарик на задней панели своего Google Pixel, чтобы проверить, были ли яйца плодотворными или близкими к вылуплению.

Мужчина купил загадочные яйца рептилии / Фото: YouTube/BioLife

"По сути, используя фонарик от телефона, вы просвечиваете яйцо и проверяете, есть ли в нем жизнь", – пояснил он. "Когда вы делаете это с яйцами, вы должны быть очень осторожны, чтобы не повредить их и не уронить яйца при этом. Когда вы просвечиваете фонариком сквозь яйцо, вы видите, что там точно что-то есть, но я не могу сказать, что именно. Я вижу яркое покраснение формы, а это значит, что там что-то есть, и оно на 100 процентов плодовитое. Я проверил яйцо, которое было само по себе, и это было совсем другое. Если посветить фонариком, то можно увидеть, что там есть тело или хвост, почти готовые к вылуплению в этот момент. Оно не было красным, это был цвет того, что было внутри этого яйца".

Дождавшись, пока яйца вылупятся, ютубер вскоре обнаружил, что крошечными рептилиями на самом деле были пенангские гекконы.

Это были гекконы / Фото: YouTube/BioLife

Они живут от 10 до 15 лет и могут вырастать до 9-10 см в длину. Полноценное развитие занимает от восьми до десяти месяцев.

"По сути это означает, что это исключительно женский вид, который размножается без самцов", — говорит он. "Это означает, что эти гекконы стимулируют яйцекладку, просто находясь рядом с другими пенангскими гекконами, а иногда и сами по себе, и выводят своих клонов снова и снова, практически до конца жизни".

Несмотря на первоначальные опасения, рептилии хорошо реагируют на свою новую среду, состоящую из небольшого террариума и питающихся сверчками и мухами.

В общем, ютубер доволен их развитием: "Я не видел никаких проблем с гекконами, и надеюсь, что так оно и останется. Это действительно удивительно, насколько уверенно ведут себя эти гекконы, учитывая, насколько они маленькие. Они совсем не возражают, когда я беру их на руки, и когда я кормлю их мухами, они также не убегают. Вот и закончилось мое путешествие, я многому научился из этого видео, и надеюсь, что вы тоже".

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