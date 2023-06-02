Мужчина ласкал интимные зоны женщины прямо во время поездки на мопеде: их сняли на видео

Непристойная пара не могла дождаться, чтобы вернуться домой и предаться страсти.

В тайваньской столице Тайбэе сладострастная пара, которая не могла дождаться возвращения домой, начала свои эротические занятия прямо на мопеде, пока ждала на перекрестке.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Мужчина начал удовлетворять любимую, которая была за рулем.

Сообщается, что пара остановилась на светофоре вместе с несколькими другими автомобилями. Но, ожидая, когда загорится зеленый свет, сидевший позади женщины мужчина потянулся к ней, схватил ее за грудь и засунул руку ей в шорты, сообщают местные СМИ.

Женщина на сиденье водителя, казалось, наслаждалась игривым поведением, а ошеломленные прохожие сообщали, что она откинула голову и слегка открыла рот, когда мужчина приступил к работе.

Она казалась настолько поглощенной действиями своего любимого, что, как сообщается, ей понадобилось восемь секунд, чтобы заметить, что вспыхнул зеленый свет и движение продолжилось.

Муж удовлетворял девушку прямо на мопеде/Фото: Facebook

В этот момент она быстро положила руки обратно на руль и снова завела мопед, но мужчина, похоже, не убрал руку с ее интимного места.

Ошарашенные очевидцы быстро достали телефоны и сняли это на камеру. Разместив отснятый материал в Facebook, один пользователь социальной сети спросил: "Есть ли закон, который может сообщать о таком поведении во время движения мотоцикла?"

Другой сразу вмешался, добавив: "Это следует квалифицировать не как нарушение ПДД, а как препятствие общественной морали".

Напомним, недавно на Бали туристка показала обнаженную вагину прямо посреди улицы и разозлила Сеть. Ее задержали сотрудники иммиграционной службы Индонезии.

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