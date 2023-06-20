Мужчина мечтает стать колли и потратил 11 тысяч долларов, чтобы выглядеть как собака (видео)

Японец, известный в сети как Toкo, потратил два миллиона иен (11 500 долларов), чтобы осуществить свою "амбицию всей жизни" — выглядеть как собака породы колли.

Об этом пишет mirror.co.uk.

У него даже достаточно реалистичный костюм животного размером с человека. Он его заказал у специалиста по костюмам для кино и телевидения, и на изготовление ушло 40 дней.

Токо в костюме колли / Фото: mirror.co.uk

У Токо есть свой канал на YouTube с более чем 28 тысячами подписчиков. Там он регулярно делится видео о том, как он учится есть, играть и тренироваться как собака.

"Я редко говорю своим друзьям, потому что боюсь, что они сочтут меня странным. Мои друзья и семья, похоже, были очень удивлены, узнав, что я стал животным", — сказал он.

Токо также признался, что всегда "мечтал стать животным", и теперь он одевается несколько раз в месяц, чтобы воплотить в жизнь свою детскую фантазию, и ему нравится "делать то, что делают только собаки", потому что это заставляет его чувствовать себя настоящим домашним животным.

Токо объяснил: "С детства я имел эту неопределенную фантазию стать животным. Интересно, было ли это желанием трансформации". Он добавил, что выбрал колли, потому что это его любимая порода собак.

В видеороликах можно увидеть, как Токо переворачивается для поглаживания живота, сидит, ходит на поводке и имитирует поведение колли.

Напомним, британка подло выдавала себя за любимого подруги и 25 лет выманивала у нее деньги. Она притворилась своим дядей, в которого была влюблена женщина.

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