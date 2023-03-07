Мужчина месяц не вылезал из вечеринок: его парализовало и отняло речь

В отчаянии он уволился с работы и начал работать на круизном лайнере, пытаясь оградиться от такого образа жизни. Однако это оказалось не так-то просто.

После целого месяца вечеринок, наркотиков и чрезмерного употребления алкоголя 28-летний Алекс Слоан из Великобритании оказался частично парализованным и потерял дар речи.

Об этом сообщает Mirror.

Алекс рассказал, что после того, как в подростковом возрасте он испытал издевательства в школе, решил стать популярным и получить уважение от своих сверстников.

Он начал работу в баре в центре Ливерпуля, а также выступал в составе группы The Kavez.

Однако "светская жизнь" повлияла на здоровье мужчины, поскольку он познакомился с алкоголем и наркотиками. Это в конечном итоге привело к катастрофическим последствиям.

"Пребывание в группе открыло мне глаза на вечеринки, и люди начали хотеть быть рядом со мной. Тогда, когда в баре становилось все занятее, я был ответственен за то, чтобы обеспечить вечер босса, и сотни людей каждый вечер приходили ко мне и хвалили меня", – поделился Алекс.

Во время Рождества 2017 года он работал с 10:00 до 01:00 ежедневно в течение двух недель и ежедневно употреблял кокаин. То есть мужчина почти не спал и иногда не возвращался домой, а просто дремал в офисе перед следующей сменой.

Но после целого месяца вечеринок, наркотиков и чрезмерного употребления алкоголя Алекс был частично парализован на восемь месяцев и четыре месяца не мог говорить.

"Вскоре после того месячного запоя у меня были серьезные проблемы с нервами, и моя левая лопатка была парализована на восемь месяцев. Вскоре после этого нервы в моих голосовых связях отключились, и я остался без голоса на четыре месяца", – рассказал Алекс.

Тогда мужчина рассказал своим друзьям, что хочет изменить образ жизни.

"Я так много разговаривал со своими товарищами, говоря, что мне нужно прекратить, что я больше не хочу этого делать, но они сказали мне, что это нормально и это просто немного весело", – поделился британец.

В отчаянии он уволился с работы и начал работать на круизном лайнере, пытаясь отгородиться от вечернего образа жизни.

Сначала Алексу было тяжело изменить свою жизнь, но потомон сумел оставаться трезвым в течение восьми месяцев.

"Первые три недели, путешествуя по Балтийскому морю посреди зимы, были ужасными. Все мои так называемые "друзья" ни разу не написали сообщения, чтобы узнать, как я, или даже, что я делаю. Я был единственным англоязычным человеком на корабле с 5000, я никогда не чувствовал себя таким изолированным в своей жизни", – рассказал мужчина.

"После четырех месяцев непрерывной ежедневной психологической борьбы я успокоился и действительно наслаждался остальным восьмимесячным контрактом. Я думал, что наконец-то преодолел своих демонов", — отметил Алекс.

Он добавил, что не употреблял алкоголь в течение восьми месяцев и больше даже не думал о вечеринках. Мужчына был в лучшем физическом и психическом состоянии за последние годы.

"Это быстро изменилось, когда я вернулся с корабля. В тот день, когда я вернулся домой, я прибыл на четыре дня, и я вернулся к своим старым привычкам. Я потратил половину своих сбережений за последние восемь месяцев на вечеринки, и прежде чем я это осознал, мне показалось, что я вообще не был в отъезде, а вернулся к той жизни", – описал ситуацию Алекс.

Он признался, что почувствовал ненависть к себе и не хотел больше продолжать: "Я был полностью повержен. Это была самая низкая точка в моей жизни".

Однако мужчина продолжил свою работу на круизном лайнере и постепенно сократил количество употреблений наркотиков и алкоголя. Свой последний алкогольный напиток Алекс выпил в День подарков в 2021 году.

Сейчас мужчине 28 лет и он является квалифицированным персональным тренером в сообществе Limitless Lifestyle Community. Это сообщество Алекс основал вместе со своим другом Леви Осборном для продвижения стойкого здорового образа жизни.

"Я кардинально изменил свою жизнь — если бы я этого не сделал, я мог бы даже не быть здесь сегодня. Это было долгое и одинокое путешествие, которое я не мог преодолеть до конца несколько раз. Тогда я знал, что хочу создать что-то, что поможет людям преодолеть все, с чем они борются – вечеринки, беспорядочное питание, неуверенность в себе или самолюбие", – рассказал Алекс.

"Если вы действительно хотите измениться, вы должны посмотреть на себя, на то, с кем вы проводите время, и вам придется принять несколько трудных решений. Одна вещь, которую я обнаружил во время своего пятилетнего путешествия, это то, что сделать это гораздо труднее, чем может показаться. Я не хочу, чтобы кто-то страдал сам, как я, и я очень благодарен, что смог создать сообщество с Леви, которое помогает многим людям", – резюмировал мужчина.

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