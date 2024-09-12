Мужчина мгновенно разбогател на десятки миллионов долларов: почему он чувствует себя несчастным

Мужчина, выигравший десятки миллионов в лотерею, поделился, что вместе с финансовой свободой это принесло ему большую грусть и стресс.

Об этом пишет Mirror.

После выигрыша он сразу же уволился и начал инвестировать свои миллионы. Половину выигрыша он вложил в недвижимость – одну, где живет со своей партнершей, а другую – в городе, где он вырос. Желая поделиться своим богатством, он подарил маме и сестре по два миллиона, а еще один миллион отложил для близких друзей, которым хочет помочь.

Но хотя деньги принесли ему финансовую свободу, он говорит, что они "напрягают его", поскольку его семья хочет от него все больше и больше. Он написал на Reddit: "У нас есть миллион на нашем общем банковском счете для уплаты налогов на имущество и расходов на жизнь, поскольку мы уволились с работы. Остальные миллионы лежат на высокодоходном сберегательном счете, и мы сможем жить на проценты до конца жизни (это скромнее сумма, чем вы думаете), не касаясь первоначального выигрыша. Мы хотим, чтобы основной выигрыш достался нашим будущим детям. Наш финансовый консультант был отличным. Проблема в том, что моя сестра и мама думают, что мы ведем себя эгоистично, потому что не даем им больше денег. Они просят семейный дом на пляже в придачу к тем деньгам, которые мы им дали, но мы, честно говоря, не хотим этого делать".

Мало того, тети и дяди, с которыми он не общался десятилетиями, начали появляться, услышав о его джекпоте, как снег на голову.

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Он добавил: "Они постоянно просят у меня денег, и это вызывает у меня большую обеспокоенность. Моя семья, в основном, имеет хорошую работу, а моя сестра является вице-президентом в своем отделе в известной технологической компании. Моя мама имеет пенсионные сбережения, что превышают те деньги, которые я ей дал. Я просто разрываюсь, и теперь я знаю, что больше денег – больше проблем. Я не хочу продолжать чувствовать себя банкротом в семье. Я слышал, как они говорят, что я скупой, и это очень больно. От меня также ожидают, что я буду платить за все ужины, и это нормально. Но я не понимаю, почему выигранные деньги заставляют людей относиться к тебе так, а не иначе, когда кто-то наследует их от семьи? Каждый чувствует, что имеет право на мои деньги и моей партнерши".

В комментариях люди предлагают свои советы. Так, один пользователь сказал: "Я думаю, что два миллиона каждому – это более чем достаточно и, возможно, даже слишком много. Вам придется либо закрыть его и установить четкие границы, либо переехать и поменять номер. Если вы этого не сделаете, это никогда не прекратится".

Другой юзер добавил: "Вы были победителем лотереи, поэтому можете выбрать, куда пойдут деньги. Вы решили отдать каждому из них по два миллиона, что уже много. А теперь они требуют от вас больше и называют вас эгоистом? Вы уже дали им больше, чем достаточно из доброты своего сердца, и вы имеете право подвести черту".

А третий человек сказал: "Скажите им, что если они хотят семейный дом на пляже, они могут купить его за деньги, которые вы им уже дали. Что касается большой семьи, вежливо дайте им понять, что если они когда-нибудь будут действительно отчаянно нуждаться в деньгах, вы, конечно, поможете им, но за пределами этой ситуации деньги предназначены для вас и вашего будущего, а не для них".

Напомним, дочь три года "крутила роман" с папой на сайте знакомств и выманила у него 2 миллиона. Он влюбился в фейк, состоя в браке.

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