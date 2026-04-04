Мужчина мстил соседу историями о привидениях по 10 часов в день

В Китае мужчина решил нестандартно поквитаться с соседом — он ежедневно по несколько часов транслировал через динамики жуткие истории о привидениях, причем делал это так, чтобы формально не нарушать закон.

Об инциденте пишет SCMP.

Конфликт произошел в городе Гуанчжоу, где мужчина по фамилии Лу вместе с партнершей Ли поссорились с соседом Се. Причины спора не разглашаются, однако реакция оказалась достаточно оригинальной.

В ответ пара установила громкоговоритель у общей стены и принялась ежедневно включать записи страшных историй. «Призрачные горные звуки» звучали дважды в день — утром и вечером — более 10 часов ежедневно.

Несмотря на навязчивость, громкость была подобрана так, чтобы не превышать разрешенных норм. Измерения показали лишь 36 децибелов — значительно меньше установленных ограничений в 60 децибел днем и 50 ночью. Поэтому правоохранители не могли применить штрафы.

Впрочем, от «акустической мести» пострадал не только непосредственный сосед. Другие жильцы также жаловались на постоянный шум. В частности, мужчина по фамилии Цуй заявил, что это серьезно мешает его семье, особенно ребенку, который готовился к важным вступительным экзаменам.

В результате он обратился в Народный суд района Хайчжу с требованием вмешаться.

Суд принял сторону заявителя и вынес предварительное предписание, обязав Лу прекратить трансляцию записей. Под контролем судебных работников мужчина демонтировал оборудование и удалил аудиофайлы, пообещав больше не нарушать покой.

История быстро стала вирусной в Сети, вызвав волну шуток и удивления. Пользователи удивлялись, что могло заставить человека слушать ужасы по 10 часов ежедневно, а некоторые иронически заметили: возможно, для кого такая месть была бы даже приятной.

Напомним, кошка "отомстила" хозяйке за ночь на улице и развеселила Сеть.