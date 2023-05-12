Мужчина на первом свидании заказал кучу еды и сбежал с ней: его спутница удивила, что было дальше

Женщина осталась с ошеломляющим счетом за ужин после свидания вслепую.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Она была озадачена, когда ее парень заказал дополнительную еду и заявил, что должен отнести ее своим соседям по комнате. Он бросил ее среди встречи и так и не вернулся.

Женщине поняла, что ей придется оплачивать немалый счет, деньги на который у нее не было.

"Чувак заранее заказал еду для своих "соседей по комнате". Он ушел и сказал, что скоро вернется, потому что ему нужно было отдать им еду. Он так и не вернулся. Я немного психанула, а это было уже 30 минут. Официантка вернулась и спросила, всё ли хорошо. Я сказала: "Ну, я не совсем уверена, потому что я была на свидании вслепую, и он сказал, что отнесет еду своим соседям по комнате и скоро вернется, но я чувствую, что он не вернется, потому что больше не отвечает на мои сообщения. Официантка сказала: "О, нет". Я сказала: "Да". Она сказала: "Нет, все очень плохо. Он еще не заплатил за еду". Так что я начала волноваться, потому что это очень хороший ресторан. Типа, самый лучший", — рассказала она.

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К счастью, официантка спасла женщину, поговорив со своим менеджером о ситуации и разобралась в ней, а также дала ей бесплатную бутылку вина, чтобы она могла расслабиться.

Она добавила: "Официантка сказала: "Одну минутку, я поговорю со своим менеджером". Она вернулась чуть позже с бутылкой вина. На нее мне хотелось плакать. Она сказала, что никто не заслуживает такого отношения. Я была так благодарна ей. Я оставила ей хорошие чаевые. Никогда не видела этого парня. Надеюсь, карма догнала его".

Напомним, 43-летняя женщина с инвалидностью наняла татуированного красавчика, чтобы впервые заняться сексом. Она откровенно рассказала о своем опыте.

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