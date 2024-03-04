Мужчина набил рекордное количество тату кроликов: сколько их и как выглядят (фото, видео)

Британец с множеством татуировок кроликов установил мировой рекорд.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

У 42-летнего Крейга Эванса на руках, ногах и груди нарисовано 69 уникальных кроликов. Крейг говорит, что когда он сделал свою первую татуировку в 2009 году, он и не подозревал, что в результате он сделает так много других. Впрочем, после того, как он сделал вторую татуировку кролика во время поездки в Нью-Йорк, он решил придерживаться этой темы.

Ему делали татуировки разные художники со всей Великобритании и за ее пределами, в частности в таких странах, как Япония, Южная Корея, Испания, Франция и США.

Дизайн кроликов Крейга сильно отличается: у него есть реалистичные черно-белые кролики, красочные мультипликационные, кролик с пистолетом, кролик-робот и многие другие.

Тату Крейга Эванса / Фото: guinnessworldrecords.com

Крейг, работающий оператором телекамеры, подсчитал, что он потратил около 12 700 долларов США и 125 часов в кресле, делая татуировки. Он говорит, что они "стоили каждого цента" и "каждой минуты", особенно теперь, когда он получил титул Книги рекордов Гиннеса.

Одержимость Крейга кроликами началась еще в детстве с таких персонажей как Багз Банни, Кролик Роджер и Тампер из Бэмби. Затем, когда он вырос, он начал собирать произведения искусства на тему кроликов со всего мира.

"Мне нравится эстетика кролика", – объяснил Крейг. "Они такие милые существа, и мне очень нравится сочетание чего-то такого милого, как татуировка, которая обычно известна как судьба крутых людей. К сожалению, у меня нет домашних кроликов, потому что имею терьера по кличке Берти. Я не думаю, что это была бы хорошая пара".

Craig Evans is absolute sucker for some bunnies



Mae Craig Evans in caru cwningod @scraggatron @S4C #Ad pic.twitter.com/AuKLkGatKK — Guinness World Records (@GWR) March 1, 2024

Единственная татуировка Крейга, не связанная с кроликом, – это татуировка Берти, изображенного в бандане с кроликом, чтобы "поддержать тему".

"Я всегда хотел иметь запись в Книге, но даже в самых смелых мечтах я не думал, что когда-нибудь ее получу", — сказал он. "Мой сертификат в рамке занимает почетное место на стене моей гостиной, и я искренне горжусь и счастлив! Это исполненная мечта".

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