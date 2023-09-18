Мужчина нанял шпиона, чтобы проследить за невестой в отпуске с подругами: что он узнал

Мужчина признался, что нанял частного детектива, чтобы шпионить за своей невестой во время ее отпуска с подругами.

Об этом пишет Mirror.

Он рассказал, что возлюбленная каждый год ездит на отдых с девчонками. Впрочем, он чувствовал, что она "задумала что-то плохое".

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Он написал на Reddit: "Мы с невестой вместе уже пять лет. Ежегодно она ездит в поездку только для девочек со своими близкими подругами. Что-то внутри меня беспокоило по поводу этих поездок. Возможно, это были небольшие изменения в ее поведении после этого или загадочные разговоры, которые я подслушивал. Вместо того чтобы прямо противостоять ей, я сделал то, за что мне очень стыдно. Я нанял частного детектива, чтобы тот следил за ней во время ее недавней поездки".

Несколько дней назад он узнал, что подозрения не были безосновательными. Частный детектив предоставил доказательства неверности его будущей супруги.

"Это разбило мне сердце. Теперь я охвачен этой бурей эмоций. С одной стороны, я глубоко сожалею о том, что шпионил и не доверял ей настолько, чтобы говорить об этом. С другой стороны, измена с ее стороны кажется еще большей. Я люблю ее, но больше не вижу общего будущего. Как мне вообще подойти к этой ситуации? Признаться ли в своем слежении? Или просто закончить отношения, не раскрывая причин? Любые советы приветствуются", — добавил он.

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Позже он поделился обновленной информацией о своей ситуации, поскольку многие просили его об этом. Он проинформировал пользователей Reddit и сказал, что пытался "подойти к делу по-взрослому", дал ей возможность рассказать правду и спросил, "есть ли что-нибудь, чем она хотела бы поделиться о своей поездке".

Он поделился, что было дальше: "Имея доказательства, которые были у меня, я рассказал ей обо всем. Она была ошеломлена и сразу же спросила, откуда я это знаю. Я сказал ей правду, что нанял частного детектива. Она была в ярости. Я никогда не видел ее такой злой за все годы, что мы провели вместе, кроме того, чувствуя, что это правильный поступок, я поделился доказательствами с парнем одного из ее подруг, чтобы он мог быть проинформирован и рассмотреть возможность пройти тестирование, если необходимо. Нам обоим было ясно, что наши отношения достигли критической точки… Мы разорвали отношения тогда… Несмотря на то, что это был мой дом, который я финансово покрыл для нас, я пошел и поселился в гостинице, дав ей место и попросил ее собрать вещи и уехать".

Многие поторопились похвалить действия мужчины:

Ты поступил правильно

Респект за то, что ты рассказал, что ты настоящий

Она полностью раскрыла свой характер, к счастью, ты не женился на этом мусоре. Черт с ней, грустно, что тебе пришлось столкнуться с ней

Напомним, девушка нашла в телефоне бойфренда унизительные SMS о себе. Она показала, что он писал друзьям.

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