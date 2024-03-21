Мужчина написал "страшное письмо" семье перед тем, как его убило племя каннибалов (фото)

Американский миссионер, убитый после попытки обратить в христианство отдаленное племя, перед смертью послал жуткое письмо своей семье.

Об этом пишет Daily Star.

Джон Аллен Чау отправился на остров Северный Сентинел в Индийском океане в 2018 году. Он хотел рассказать сентинельцам об Иисусе после того, как узнал об отдаленных народах в школе.

Он надеялся, что племя примет его, но враждебно настроенная группа застрелила его стрелами, когда он приплыл к берегу на каноэ.

Джон Чау / Фото: Facebook

Племя было известно тем, что убивало любого, кто приближался к их дому. Тысячелетиями оно избегало каких-либо контактов с другими людьми.

В некоторых отчетах утверждалось, что они практиковали каннибализм, но это неверие, как сообщалось, выросло из непонимания практики соседнего племени онге, которые разрезали и сжигали плоть своих умерших, чтобы предотвратить их поглощение злыми духами.

Несмотря на их репутацию, Джон отправился на остров около 16 ноября в 2018 году. В последний раз его видели живым, когда нанятые им рыбаки взорвали его на острове в заповедных водах.

Джон Чау / Фото: Facebook

Никто не видел его смерти, но один рыбак сказал, что видел "мертвого человека, которого хоронили на берегу", похожего на Джона. В это время они вернулись, чтобы забрать его через несколько дней.

Джон оставил свой дневник у рыбаков перед тем, как уйти на остров. Там он написал записку своим близким.

Он сказал, что "делает это, чтобы установить Царство Иисуса на острове". Он просил их не "обвинять племя, если его убьют".

"Вы можете подумать, что я сумасшедший, но я думаю, что это стоит того, чтобы заявить об Иисусе этим людям", — начал он. "Пожалуйста, не сердитесь на них или на Бога, если меня убьют. Вместо этого, пожалуйста, проживите свою жизнь в послушании тому, к чему Он призвал вас, и я увижу вас снова, когда вы пройдете сквозь занавес. Это не глупое дело – вечная жизнь этого племени уже близка, и я не могу дождаться, когда увижу их у престола Божия, поклоняющегося их родному языку, как сказано в Откровении 7:9-10. Я люблю вас всех и молюсь, чтобы никто из вас не любил ничего в этом мире больше, чем Иисуса Христа".

Напомним, "последнее племя каннибалов на земле" убивает людей, "одержимых демонами", а затем съедает их. Короваи до сих пор ведут образ жизни каменного века.

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