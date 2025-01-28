Мужчина напугал побочным эффектом трансплантации волос – фото

Популярность косметической процедуры, к которой часто прибегают мужчины, страдающие облысением, за последнее десятилетие резко возросла на 240 процентов.

Британец был шокирован побочным эффектом пересадки волос. От своего отражения в зеркале у него отвисла челюсть примерно, как и у едва не умершего после окрашивания бороды американца.

Хотя процедура трансплантации волос стала привычным явлением, и ежедневно в мире производится более 2000 операций, она не лишена рисков. Именно это недавно выяснил лондонский танцовщик Кана Флекс, передает New York Post.

Профессиональный хореограф показал, что после процедуры его голова настолько отечна, что он даже сравнил себя с анимационным персонажем из "Мегамозга".

В его голову было имплантировано 8000 волос. Процедура длилась четыре часа. Она подразумевает многократные инъекции в кожу, что привело к шокирующему отеку. Для уменьшения отека на голову была наложена повязка.

Канна Флекс / Фото: tiktok.com/@kanahflextv

"Боже мой, что происходит", — сказал он, когда впервые заметил размер своей головы. "Черт возьми, посмотрите на мою голову. Я похож на кальмара. Я похож на мегамозг. Я похож на Роджера из "Американского папы". Что происходит? Линия волос восстановится. Я знаю, что выгляжу безумно, но это только процесс. Через полгода я буду выглядеть лучше, но сейчас я похож на инопланетянина".

Кана Флекс / Фото: tiktok.com/@kanahflextv

Через три дня отек головы мужчины значительно уменьшился.

Напомним, студент покончил с собой после неудачной пересадки бороды агентом по недвижимости. Процедура оказалась сплошной катастрофой.

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