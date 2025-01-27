Мужчина напугал последствиями популярной диеты – фото

Мясоедная диета стала популярным трендом последних лет, где основными продуктами питания являются молочные продукты, яйца, рыба, птица и мясо. Несмотря на то, что мнения медиков различаются по поводу "хищной диеты", все больше людей испытывают ее на себе. Не так давно американец, который целый год питался только красным мясом и яйцами, ошеломил результатом эксперимента, а теперь другой мужчина шокировал последствиями.

Как сообщает Unilad, житель Флориды, которому 40 лет, соблюдал диету в течение восьми месяцев. Его ежедневный рацион состоял из палочек масла, творога и гамбургеров. Он попал в больницу в Тампе после того, как части его ладоней, локтей и подошв ног пожелтели.

Его случай был опубликован в журнале JAMA Cardiology: "Мужчина в возрасте 40 лет обратился с 3-недельной историей бессимптомных желтоватых узелков на ладонях, подошвах и локтях. Пациент перешел на мясоедную диету примерно за 8 месяцев до обращения. Его пищевые привычки содержали большое потребление жиров, состоявшее из 2-4 кг сыра, кусочков сливочного масла и дополнительного жира, который он добавлял в ежедневные гамбургеры. Он сообщил о потере веса, увеличении энергии и улучшении ясности мышления".

Хотя мужчине удалось сбросить несколько килограммов, он был озадачен желтой слизью, обнаруженной по всему телу, остававшейся там в течение месяца, прежде чем он решил обратиться за помощью к врачу.

"Физическое обследование выявило множественные безболезненные желтоватые узелки на ладонях и локтях. Уровень холестерина у пациента превышал 1000 мг/дл, что значительно превышало его базовый уровень от 210 до 300 мг/дл. Был поставлен диагноз ксантелазма".

Последствия мясоедной диеты / Фото: JAMA Cardiologym 2024, Marmagkiolis et al

Ксантелазма – это новообразование, когда под кожей появляется "мягкое, желтоватое, жировое отложение". Хотя ксантелазма не вредна, в некоторых случаях "она может быть индикатором возможного заболевания сердца".

Хотя исследование не предоставило никаких подробностей о результатах лечения мужчины, оно подчеркнуло важность "контроля гиперхолестеринемии для предотвращения осложнений".

Аспирант фармацевтического факультета предупредил о негативном долгосрочном влиянии такого рода диеты на человека.

"Вы можете верить какому-то случайному авторитету, а мы можем верить всему научному сообществу. Мясоедная диета может привести к дефициту калорий, поэтому вы можете похудеть. Круто. Но вы можете просто иметь обычный дефицит калорий, гибкую диету, есть шоколад, макароны и все равно иметь определенный баланс. В долгосрочной перспективе у вас может быть низкий уровень потребления клетчатки, что повлияет на ваш кишечник. Это не очень хорошо для вас. Вы также получите меньше витаминов и минералов, например, витамина С. Так что может быть хорошо, что вы получаете много железа из этого мяса, но если у вас нет витамина С, который помогает усвоению, вы действительно не получите той пользы, о которой вы думаете", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина 30 дней не ел, а пил только воду. Он рассказал, как это повлияло на его организм.

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