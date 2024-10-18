Мужчина напуган находкой в пещере под домом, которым владел более 50 лет – фото

Американец обнаружил, что жил на вершине "святыни" из человеческих костей. Это произошло после того, как группа дайверов-пещерников совершила ужасную находку под его домом.

Об этом пишет LADbible.

Братья-близнецы Джеймс и Эдвард из ActionAdventureTwins регулярно публикуют на своем YouTube-канале видео о том, насколько ужасающим может быть исследование подземных пещер. Зрители часто шокированы тем, насколько смело братья заглядывают в самые опасные пещеры Америки.

На видео, опубликованном в прошлом месяце, к ним присоединяется Дэвис, когда они исследуют собственность, принадлежавшую семье в течение 50 лет, и которая не знала об огромной яме внизу.

Мужчина нашел пещеру под домом / Фото: YouTube/ActionAdventureTwins

После глубокого погружения группа наткнулась на груду костей. "Чувак, там внизу так много костей. Это похоже на смертельную ловушку", — прокомментировали они.

Спустившись еще ниже, дайверы заметили, что, по их мнению, было "человеческими костями", которые лежали вокруг. Из них выглядывала маленькая святыня с чем-то похожим на человеческий череп.

Зрители были убеждены, что кости когда-то принадлежали живому человеку. "Мы с подругой смотрим из Канады! Мы обе парамедикини, это точно человеческая бедренная кость и человеческий череп. Спасибо за отличный контент!!!", — говорится в одном из комментариев.

В пещере под домом находились кости человека / Фото: YouTube/ActionAdventureTwins

Тем временем, сам Дэвис настаивал на том, что кости были человеческими: "Это точно были человеческие кости. Владелец земли сказал, что эта земля была горячей точкой для коренных американских племен, и они нашли там более 200 наконечников стрел за эти годы. Сегодня утром мне позвонили из отдела археологии. Они принадлежат коренным американцам из лесного периода. Скорее всего, им 500–1000 лет, но может быть и до 3000 лет".

Напомним, жуткая находка 110-летней давности может вернуть к жизни вымершего тасманийского тигра. Революционное научное открытие может ускорить процесс возвращения вида к жизни.

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