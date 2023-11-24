Мужчина напуган "призраком", наблюдающим за ним по ночам: запись с камеры видеонаблюдения

Не все пользователи убеждены, что это действительно призрак.

Мужчину призвали "оставить свой дом и никогда не возвращаться" после того, как он увидел "призрак", якобы наблюдавший за его семьей.

В ужасе он поделился видео "теневой фигуры", пойманной его датчиком движения ночью, когда вся семья спала.

В пятисекундном ролике фигура скользит вниз по лестнице, а затем идет из кадра за стену.

Мужчина написал на Reddit: "Мой датчик движения обычно улавливает белые шары, но прошлой ночью все было иначе. Он поймал эту "фигуру", "тень" или как бы вы ее ни называли, что спускается по моей лестнице. У меня и моей семьи был случай раньше. Я чувствовал, что за мной наблюдают, но это свело меня с ума. Я испуган. Пожалуйста, помогите".

Некоторые пользователи согласны с тем, что в его доме обитают привидения, другие считают, что он монтировал отснятый материал или просто это неисправная камера.

Вот почему я не буду ставить камеры у себя дома. Я знаю, что это, скорее всего, просто цифровая аномалия из-за программного обеспечения, компенсирующего слабое освещение. Но я хотел бы просто не думать об этом

Я не предлагаю никакой помощи, но это действительно жутко. Мне удивительно осознавать, что у нас могут быть подлинные доказательства сверхъестественного, но из-за того, насколько легко манипулировать видео и изображениями, мы, пожалуй, никогда не узнаем

Явно кто-то спускается по лестнице, а камера пытается уловить свет. Вот и все. Это не призрак

Тебе нужно выйти из дома и никогда не возвращаться. Я бы больше никогда там не спал

Напомним, смелый мальчик голыми руками поймал огромного питона. Пресмыкающегося выпустили на свободу.

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