Мужчина нащупал в штанах то, что сделало его миллионером: что это было

Игрок в лотерею из американского штата Нью-Джерси выиграл 5,9 миллиона долларов, найдя выигрышный билет в кармане старых штанов в шкафу. Муж обнаружил находку всего за восемь дней до окончания срока действия билета и успел официально оформить получение приза.

Об этом сообщает People.

Выигрышный билет игры Pick-6 был продан 22 мая 2025 года на заправке Eisenhower Exxon в городе Роузленд (округ Эссекс). Согласно правилам лотереи Нью-Джерси, у участников есть ровно один год с момента проведения розыгрыша, чтобы заявить свои права на выигрыш. Личность победителя компания публично не разглашает.

В прошлом месяце организаторы лотереи объявили, что джекпот в размере 5,9 миллиона долларов до сих пор остается невостребованным. После этого сообщения будущий победитель, часто заезжающий на эту заправку, пообщался с ее работниками.

«Хотя они точно не знали, кто победитель, они знали, что лишь несколько их постоянных игроков выбрали Pick-6 как свою любимую игру, и сказали ему еще раз проверить», — говорится в заявлении представителей лотереи.

Услышав совет персонала, мужчина вернулся домой и начал подробно обыскивать все места, где мог покинуть билет. Проверив комнаты, он осмотрел вещи в шкафу и стал проверять карманы одежды. В одном из карманов штанов лежал смятый лотерейный билет Pick-6.

Убедившись в подлинности билета, владелец сразу отвез его в штаб-квартиру лотереи, куда прибыл в полдень 14 мая. Организаторы розыгрыша использовали этот случай, чтобы напомнить всем участникам о необходимости регулярной проверки своих билетов.

«Как всегда, лотерея Нью-Джерси напоминает игрокам проверять свои билеты. Хотя неполученные джекпоты встречаются редко, многие небольшие билеты остаются невостребованными в ящиках и карманах месяцами или годами, хотя их можно было бы обменять наличными!» — написали чиновники.

В лотерее Нью-Джерси также уточнили, что проверить бланки на наличие выигрыша можно в любой официальной точке продаж или самостоятельно с помощью камеры смартфона через специальное мобильное приложение.

