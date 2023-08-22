Мужчина нашел 460-летнее кольцо с загадочным посланием - фото

Оно было спрятано много столетий тому назад.

Мужчина с металлоискателем обнаружил на сельскохозяйственных угодьях в Ноттингеме, Великобритания, 460-летнее кольцо.

Об этом пишет ladbible.com.

Энди Тейлор поделился, что популярный символ любви 16-го века весит около 15 г, и содержит загадочное послание, написанное внутри: "I Meane Ryght".

460-летнее кольцо / Фото: SWNS

"Было так жарко, что я решил вернуться к своей машине, чтобы взять свой напиток. Мне повезло. Как только я вернулся назад, я уловил чудесный сильный сигнал. Я вырыл ямку в песчаной почве, и там было кольцо, которое просто смотрело на меня". Это была ошеломляющая находка. Когда прозвучит этот сигнал, никогда не знаешь, будет ли это давнее сокровище", — поделился мужчина.

Энди Тейлор с находкой / Фото: SWNS

Эксперты считают, что это может быть часть сокровищ, спрятанных шерифом Ноттингема или членом его семьи. Энди обнаружил драгоценности незадолго до того, как его друг Грэм Харрисон нашел кольцо с печатью, которое, как считается, принадлежал бывшему шерифу. На нем был изображен герб семьи Дженисон, сотни лет назад служивший верховным шерифом Ноттингема. Много веков назад Мэтью Дженисон отвечал за уход за деревьями в Шервудском лесу.

Энди на 95 процентов уверен, что украшения, которые он и Грэм нашли, принадлежали одному человеку.

460-летнее кольцо / Фото: SWNS

Легенда свидетельствует, что Дженисон происходил из богатой семьи, которая накопила богатство за счет ценностей, оставленных на их хранение во время гражданской войны, которые так и не вернули.

Кольцо будет продано на аукционе Hansons Auctioneers в Этволле, Дерби, в конце этого года примерно за 2000–3000 фунтов стерлингов (2500–3800 долларов США).

Чарльз Хенсон, владелец аукционного дома, предположил, что кольцо, возможно, было подарком в знак "высокого статуса" и идеально подходило бы для помолвки пары.

"Сообщение, написанное внутри, было секретом для всех, кроме владельца и дарителя, поэтому мы никогда не можем быть уверены, что означало "Я имею в виду правильно" для владельца кольца", — сказал он. "Его вес указывает на то, что его владелец был богат. Скорее всего, его подарили в знак любви или уважения почти 500 лет назад. Для любого любителя истории это должен быть лучший подарок".

Напомним, мужчина, которого выгнали с работы, в тот же день выиграл в лотерею. Стало известно, на какую сумму он разбогател.

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