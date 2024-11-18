Мужчина нашел "демонический ящик" в подвале нового дома: какое его настоящее назначение

Мужчина испытал наибольший шок в своей жизни после того, как переехал в новый дом и обнаружил "демонический ящик", спрятанный в подвале.

Об этом пишет Daily Star.

Он объяснил, что наткнулся на деревянный люк, когда переносил коробки на склад – и сразу подумал о самом худшем. Расположенный под лестницей в подвал люк был закрыт на 16 крючков и гигантский болт. Он поделиться своим открытием на Reddit: "Только что купил дом. Нашел это в подвале. Запечатано наглухо".

Находка в подвале дома / Фото: reddit

Пост был опубликован шесть лет назад, но недавно появился снова. В комментариях пользователи призвали открыть его, чтобы они могли увидеть, что скрывается на другой стороне. Комментируя его публикацию, один пользователь сказал: "Вы никогда раньше не жили в доме с демоническим ящиком? Пожалуй, хорошо быть богатым".

Другой юзер добавил: "Наверное, это вентиляционное отверстие старой дровяной печи. Достаточно распространенное явление, когда люди модернизируют их, чтобы просто скрыть. У меня дома такой". Третий человек написал: "Если вы не открываете и не обновляете, то вы заслуживаете того, чтобы вас там заперли".

После долгих раздумий он решил открыть его – но был горько разочарован, когда узнал, что есть по ту сторону. Он добавил: "Я разгадал тайну подвального люка. Он более ошеломляющий, чем я мог себе представить. Он просто выходит наружу, за кустами".

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Однако в "странном эпилоге" мужчина добавил, что с ним связался мужчина, построивший люк, и объяснил, почему его попросили построить его. Он продолжил: "Десять лет назад, по его словам, лестница перед домом обрушилась во время торнадо. Тогдашний владелец воспользовался возможностью отстроить лестницу, сделав под ней укрытие от торнадо. Но после того, как укрытие было построено, он обеспокоился, что если дом рухнет во время шторма, он может оказаться в ловушке в укрытии. Как кое-кто предполагает, люк действительно является аварийным выходом.Рым-болты делают люк слишком крепким, чтобы его можно было открыть снаружи, но его можно легко снять, чтобы убежать изнутри, если дом рухнет, пока вы находитесь в укрытии".

Узнав правду о таинственном люке, он поделился своим облегчением от того, что не смог его открыть – но хотел бы, чтобы он открыл дверь к чему-то "захватывающему". Он добавил: "Да отстойно. Теперь я хотел бы, чтобы это была коробка-призрак".

Отвечая на его обновление, один пользователь сказал: "Вы не заметили этого снаружи? Я ценю обновление, но, черт возьми, это не ошеломляет". Другой юзер добавил: "Поворот сюжета: ваш дом – это коробка с привидениями".

Напомним, три сестры унаследовали редкую монету от умершего брата и не могут поверить в ее ценность. Она была спрятана в течение 40 лет.

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