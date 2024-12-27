Мужчина нашел картину на свалке и заработал на ней 1,4 млн гривен — фото

Мужчина похвастался, как продал за 26 500 фунтов стерлингов (около 1,4 млн гривен) картину, которую нашел на помойке.

Об этом он рассказал Metro.

Британец Марк Уорган поделился, что обнаружил произведение искусства еще 13 лет назад на местной свалке.

"С 10 лет я интересовался антиквариатом. Конечно, тогда это было больше всеобщее увлечение интересными на вид предметами, чем осознание того, что они имеют какую-то реальную ценность, но все равно я был одержим. Мне нравилась идея быть спасающим вещи человеком и я даже создал собственный "антикварный магазин" в сарае моей тети, чтобы хранить старые вещи, которые я находил. Когда мне было 11 лет, я сделал свое лучшее открытие на сегодняшний день. Я увидел это – большую картину, на которой был изображен закованный в броню рыцарь на коне с собакой, ехавшей мимо дьявола и фигуру смерти. Я подумал, что это круто", – вспомнил он.

Марк забрал картину, поместил ее в рамку, и она заняла почетное место среди его коллекции. Тогда у мальчика не было никаких планов на нее, он просто чувствовал, что в ней есть что-то особенное и что он должен сохранить ее в безопасности.

Картина "Рыцарь, смерть и дьявол" / Фото: Rare Book Auctions

В течение 12 лет картина оставалась в сарае совершенно неприкосновенной. Иногда Марк проверял ее. Около 18 месяцев назад мужчина стал освобождаться от своего старого антиквариата. Он переместил много вещей из сарая в закрытый контейнер, но хранение стоило дорого. Он знал, что эта картина была особенной, поэтому решил оценить ее, поскольку "она заслуживала того, чтобы ее оценили и дали ей хороший дом".

"Я пошел к директору аукциона редких книг в Личфилде Джиму Спенсеру, чтобы узнать больше о моей картине и увидеть, сколько она может стоить. Когда я показал ему картину, он был шокирован, его трясло. Оказывается, это была оригинальная версия картины "Рыцарь", смерть и дьявол", написанная современником Рафаэля и Леонардо да Винчи и одним из самых уважаемых художников эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером. Я не мог поверить в то, что рассказывал мне Джим. Но, как он и предполагал, они подтвердили, что моя картина настоящая, 500-летняя гравюра", — поделился он.

Марк Уорган / Фото: Rare Book Auctions

В сентябре в 2024 году она была выставлена на аукцион и, к удивлению мужчины, продана почти за 27 000 фунтов стерлингов. По словам Джима, это одна из важнейших гравюр, которую он когда-либо выставлял на продажу, и она могла бы продаться еще дороже, если бы не была предварительно смонтирована 100 лет назад. Тем не менее, Марк не разочарован результатом.

Победителем торгов стал немецкий коллекционер, который заплатит 33390 фунтов стерлингов с премией покупателя. Деньги от продаж картины Марк планирует потратить на новую машину.

"Хотя я уже не могу охотиться на антиквариат так часто, как в детстве, я все еще всегда держу глаза открытыми. Я не надеюсь каждый раз зарабатывать столько денег, но никогда не знаешь, что можешь найти. И, как говорится, то, что для кого-то мусор, для кого-то может быть кладом", — добавил он.

Напомним, купленное в супермаркете яйцо продали за более чем 10 000 гривен. Известно, в чем его уникальность.

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