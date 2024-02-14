Мужчина нашел любовное письмо солдата своей любимой 70-летней давности: что он ей писал

Он нашел его в ящике с инструментами.

Житель Мичигана, США, пытается разгадать тайну любовного письма 70-летней давности, которое он нашел в ящике для инструментов.

Об этом пишет FOX 17.

Рик Трояновски купил ящик на фермерском аукционе в 2017 году, но только через несколько лет он нашел старое письмо, спрятанное внутри.

Послание было написано 70 лет назад армейским капралом Ирвином Флемингом. Его он отправил женщине по имени Мэри Ли Криббс из Сан-Франциско в Гранд-Рапидс.

В письме Флеминг извинялся перед возлюбленной за возникшие между ними разногласия, а также исповедовал свою бессмертную любовь: "Мэри, ты мне так нужна… И я знаю, что всегда буду любить тебя".

Читайте главные новости дня:

Капрал также рассказал, как медленно протекало его время в армии, не получая известий от Мэри, добавив, что когда он вернется домой через семь месяцев, это будет самый счастливый день в его жизни. Он завершил письмо, прося Мэри о том, о чем он просил раньше – выйти за него замуж.

"Это почти как настоящая история любви. В наше время люди просто не пишут такие вещи. Это почти как поэзия", – сказал Трояновски.

Сейчас мужчина пытается найти выживших родственников пары, чтобы передать им письмо.

"Мне оно действительно не нужно, и если мы сможем найти людей, которым оно принадлежит, детей, я думаю, для них это будет очень полезно", — сказал он.

Читайте также: